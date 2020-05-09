Клишевич: белорусская молодежь не забудет героев Великой Отечественной войны

Сергей Клишевич. Фото из архива

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская молодежь не забудет героев Великой Отечественной войны. Такую уверенность высказал корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич. Депутат признался, что гордится решением не отменять праздничные мероприятия к 75-летию Победы. "Это важно для нас, для молодежи, которая не забудет подвиг наших солдат, своих родных героев, которые есть в каждой семье", - уверен он. "Сегодня весь мир будет смотреть на нас, на нашу память, как мы гордимся своими героями", - добавил Сергей Клишевич. "Мы сохраним свободу, независимость нашей Родины, которые нам подарили герои, в честь которых проводится сегодня парад и другие праздничные мероприятия", - подчеркнул парламентарий.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!