Клишевич: нужно мирно урегулировать вопрос с беженцами на границе

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно мирно урегулировать вопрос с беженцами на границе, заявил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич, комментируя состоявшийся накануне очередной телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Безусловно, сегодня это маленькие ступеньки к тому, чтобы прийти к разрешению кризиса. Европа очень долго не замечала эту проблему. Ведь мигранты появились в Беларуси не вчера. Но вместе с тем, как мы с вами знаем, этот вопрос оттягивался. Сегодня Европа понимает, что нужно общаться. Поэтому это первый шаг не только к разрешению миграционного кризиса, но и к вопросам, если можно так выразиться, общеполитического добрососедства", - рассказал Сергей Клишевич.

Парламентарий подчеркнул, вопрос с беженцами необходимо решать.

"Наша главная задача - мирно урегулировать этот вопрос и дальше продолжать диалог по всем остальным вопросам, которые есть на повестке белорусско-европейских отношений. В первую очередь во имя наших граждан, простых людей, которые сегодня страдают из-за амбиций малообразованных европейских политиков стран Прибалтики и Польши", - отметил он.

Жесткое отношение Польши к беженцам никого не может оставить равнодушным. Правда, как уточнил Сергей Клишевич, в этих действиях нет ничего необычного. "История показывает, что поляки по сути дела всегда были "гиенами Европы". Так их называли. Это исторический термин. Сегодня это они подтверждают своей политикой, - добавил он. - Что касается Беларуси, то опять исторически так сложилось, что мы всегда готовы прийти на помощь. И так сегодня в очередной раз происходит. Причем это делается простыми людьми. Мы видим, как общественность поднялась на помощь этим бедным людям. Невозможно смотреть кадры с места событий и оставаться равнодушными. У нас это в крови. Мы не можем просто так пропустить мимо себя такое отношение к беженцам и условия, в которых эти люди сейчас находятся. Это еще раз говорит о нашем здоровом обществе, которое готово помогать другим".-0-