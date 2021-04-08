Клишевич: Украина не самостоятельна в своей промышленной политике

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У власти в Украине находятся временщики, которых не интересуют долгосрочные перспективы белорусско-украинского сотрудничества. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

Комментируя срыв поставок белорусской техники, парламентарий подчеркнул, что Украина не самостоятельна в собственной промышленной политике. "Евросоюз работает с ними по принципу специализации, предоставляя ограниченные квоты только на поставки сырья и продовольствия. При этом рынок ЕС полностью закрыт для украинских промышленных товаров, машиностроения и других технологичных производств. Если мы вспомним те механизмы, которые применялись при вступлении в ЕС Латвии и Литвы, то они предполагали полную деиндустриализацию этих республик как условие вступления. То же самое сейчас выполняет Украина, правда, уже без каких-либо гарантий вступления куда-либо", - отметил он.

"Разумеется, в таких условиях Львовский автозавод не то что не может открыто конкурировать, но даже не может получить защитные меры от собственного правительства на внутреннем рынке. Если вы когда-либо посещали Львов в качестве туриста (а многие белорусы это делали, принося городу валютную выручку), то могли подняться на высшую точку города Замковую гору и наблюдать обширные промышленные руины, брошенные территории бывшего автозавода. Это предприятие для Украины потеряно безвозвратно, хотя местные власти почему-то считают, что оно еще способно конкурировать с МАЗом", - сказал Сергей Клишевич.

"Более того, мы видим, как местная власть отплатила за многолетний стабильный белорусский туризм на данном направлении, сорвав проведенный законный тендер с Минским автозаводом. Точно такая же логика характерна для всей украинской политики в целом. К сожалению, у власти находятся временщики, которых не интересуют долгосрочные перспективы белорусско-украинского сотрудничества. В данной ситуации действия белорусской диаспоры, которая якобы призвала отказаться от поставок белорусской техники по политическим мотивам, не являются реальной причиной случившегося", - считает депутат. -0-