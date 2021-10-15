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Общество
15 октября 2021, 23:04

"Клуб редакторов" о скандале в белорусском офисе ООН: вопиющий факт, на котором нельзя ставить точку

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоупотребления в белорусском офисе ООН — вопиющий факт, на котором нельзя ставить точку. Такие мнения прозвучали от руководителей государственных СМИ в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Недавно стали известны подробности злоупотреблений сотрудников системы ООН в Беларуси: назначенный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в офис постоянного координатора ООН в Беларуси советник по правам человека инициировал нецелевое использование финансовых средств УВКПЧ, которые предназначались для юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия.

"У меня возникло нехорошее предположение, что в принципе подобные действия международных чиновников в других странах, где есть конфликты, может быть, и не случайность, и не исключение", - сказал Дмитрий Жук.

По его словам, использовать средства, выделенные на поддержку социально уязвимых слоев населения - это особый цинизм. Причем, как оказалось, данный сотрудник не был уволен, а просто переведен работать в другую страну. "Сам факт вопиющий, - подчеркнул глава медиахолдинга. - И мне казалось, что в этой ситуации структуры ООН могли избежать этой огласки, скандала. Но почему-то так не произошло".

Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович в свою очередь отметила, что этот случай должен быть разобран и после огласки в этом вопросе не надо ставить точку, иначе подобный прецедент может повториться в других странах. "ООН есть чем заниматься: беженцы на границе, голодающие. Может, им надо посмотреть на своей мандат?" - задала она риторический вопрос.

"Мы до сих пор верим, что эта международная организация направлена на сохранения мира во всеми мире", - добавил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Он заметил, что главное финансирование ООН получает от стран коллективного Запада, а значит, у них есть возможность лоббировать свои интересы, в том числе кадровые.

Подробности скандала

В августе 2020 года после организованных извне массовых беспорядков в Беларуси, которые последовали за объявлением результатов избирательной кампании, по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН два сотрудника офиса ООН в Беларуси при полном осознании неправомерности своих действий разработали и реализовали незаконную схему оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия. Эти граждане участвовали в противозаконных протестных акциях, направленных на подрыв государственности и свержение действующей власти. В результате были профинансированы адвокаты для защиты 23 граждан.

"Оформление платежных документов осуществлялось тайно, в обход официально согласованной деятельности, через вовлеченного в такую противоправную деятельность с его осознанного ведома Сергея Дроздовского, директора "Офиса по правам людей с инвалидностью", и при непосредственном участии юриста этого учреждения. Таким образом, белорусские граждане Сергей Дроздовский и юрист возглавляемого им учреждения с подачи и при участии ряда сотрудников представительства ООН в Беларуси провели финансовую махинацию со средствами ООН, выделенными для государства на оказание помощи инвалидам и жертвам домашнего насилия, что является уголовно наказуемым деянием", - рассказали в Постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Беларусь, как добросовестный партнер, не предавала публичной огласке злоупотребление финансами со стороны отдельных сотрудников ООН, несмотря на то, что выявленные факты нанесли серьезнейший ущерб доверительным и устойчивым прежде взаимоотношениям Беларуси с ООН. "Только желанием угодить западным донорам, развернувшим агрессивную антибелорусскую кампанию в ООН, можно объяснить включение в доклад A/HRC/48/28 информации о Сергее Дроздовском как о лице, преследуемом за сотрудничество с ООН, - подчеркивается в сообщении. - Решив заработать карьерные очки на "белорусской теме", отдельные сотрудники ООН извращают факты и вводят в заблуждение мировое сообщество, вероятно, рассчитывая на то, что порочащие ООН нелицеприятные и недопустимые вещи не выйдут наружу".

При этом факты, подчеркивают дипломаты, говорят сами за себя: международный чиновник ООН, выполнявший функции советника по правам человека в представительстве ООН в Беларуси, проявил политическую пристрастность, спровоцировал нарушение национального законодательства гражданами Беларуси, тем самым грубо нарушил принципы поведения персонала ООН, закрепленные в положении о персонале ООН. Однако это никак не отразилось на его карьере. В последующем он был трудоустроен в системе УВКПЧ.-0-

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