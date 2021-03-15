Книга об археологических памятниках вышла в "Белорусской энциклопедии"

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга историка и археолога Николая Плавинского "Археалагічныя цуды" из серии "Беларуская дзіцячая энцыклапедыя" вышла в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Книга историка и археолога Николая Плавинского посвящена истории и результатам изучения наиболее интересных археологических памятников Беларуси разных эпох - от времени заселения территории нашей страны первыми людьми до периода позднего Средневековья. "Белорусская земля все еще хранит огромное количество уникальных археологических памятников. Среди них множество чрезвычайно уникальных, которые бесценны не только для истории нашей страны, но и для всего мира", - рассказали в издательстве.

"Благодаря усилиям археологов их находят ежегодно. Их работа заключается в восстановлении прошлого и реконструкции жизни и быта древних народов, воссоздании ремесел и технологий, которые позволяли нашим далеким предкам строить обычные дома и величественные храмы, создавать инструменты для ежедневной работы и художественные шедевры - все то, чего не было в природе и что дивным образом являлось в результате долгой и кропотливой работы многих поколений людей", - отметили в "Белорусской энциклопедии".

Повествование об уникальных древностях Беларуси ведется в контексте древней и средневековой истории всей Европы. Книга предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста и их родителей, интересующихся археологией и историей Беларуси.-0-