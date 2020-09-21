Книгу об истории студотрядовского движения Беларуси презентовали в Минске

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги "Студенческие стройотряды Беларуси: История и современность" состоялась сегодня в Республиканском доме молодежи в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Издание посвящено истории студенческих отрядов - одному из важнейших и эффективных направлений деятельности ЛКСМ Беларуси и его правопреемника - Белорусского республиканского союза молодежи. В книге раскрывается роль студотрядов в укреплении социально-экономического потенциала республики, формировании личности молодых людей, воспитательной работе, в том числе на территории бывшего Советского Союза и зарубежных стран. В частности, книга знакомит с первыми трудовыми семестрами, начиная с 1963 года, расцветом движения, трудными годами, периодом возрождения и современным этапом. Своим опытом с читателями и последователями студотрядовского движения поделились участники первых трудовых семестров", - рассказала командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

Книга подготовлена под редакцией Константина Баландина и вышла в издательстве БНТУ. "Главы разбиты по периодам, в которых обозначены и проиллюстрированы фотографиями основные вехи студотрядовского движения Беларуси. Особое внимание уделено личностям, которые в разное время были во главе этого движения", - добавила командир РШСО.

Надежда Шаховская уверена: книга будет интересна как ветеранам студотрядов, так и сегодняшним студентам. "Самое главное - в студотрядах всегда были и остаются традиции. И новое издание в очередной раз это подчеркивает", - добавила она.-0-