Кобрин примет фестиваль "Вытокі" с 10 по 12 июня

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" с 10 по 12 июня состоится в Кобрине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Фестиваль открывается 10 июня программой историко-культурного наследия в военно-историческом музее им. А.В.Суворова и городском Дворце культуры.

В этот день в 13.00 состоится круглый стол на тему "Продвижение историко-культурного наследия", в 17.30 откроются выставка "Кола часу" и выставка детского рисунка. В 18.00 начнется лекция-презентация "Современное белорусское изобразительное искусство", а в 19.00 состоится концерт органной музыки и творческая встреча Валерия Шмата "Мой крок да Алiмпу".

Во второй день фестиваля, 11 июня, запланирован образовательный семинар по продвижению творческих и инновационных проектов (11.00) и культурно-экономическая программа "Капитал места" (14.30, Кобринский маслодельно-сыродельный завод, ул. Советская 128). Его участники обсудят разработку и продвижение национальных и региональных брендов.

Одна из центральных площадок фестиваля 12 июня - "Вытокі. Крок да Алiмпу" в парке им. А.В.Суворова, где каждый желающий сможет поучаствовать в соревнованиях и конкурсах, попробовать себя в разных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы.

Организуют фудкорт, зону семейного отдыха и выставку-продажу "Белорусские бренды". Важное место на фестивале займет площадка вокального конкурса, который начнется в 16.00 в амфитеатре парк им. А.В.Суворова. Жюри определит лучших молодых исполнителей, которые получат дипломы и ценные призы.

На сцене амфитеатра наградят и лучших юных художников региона. Завершится фестивальная программа 12 июня вечерним гала-концертом (19.00), на котором выступят Жанет, арт-группа "Белорусы", Валерий Шмат, Гюнешь, Зина Куприянович, Ирина Дорофеева, группа Jazz City Band, группа "Байсити", Александр Воронище.

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" пройдет также в Мозыре (24-26 июня), Бобруйске (15-17 июля) и других городах Беларуси. Финальным же аккордом фестиваля станет масштабный праздник, который планируется провести в конце августа в Минске. "Вытокi" (VYTOKI) - белорусский бренд, символ, который отражает направленность фестивального движения с целью популяризации национальной культуры, спорта, истории, традиций и поддержки малых городов. Вход на все фестивальные мероприятия бесплатный.

Основные задачи проекта "Вытокi" - создание социально-образовательного пространства, которое объединяет людей разных интересов и возрастов; продвижение региональных и национальных брендов, а также достижений в спорте, науке и искусстве.

Организаторы фестиваля - Национальный олимпийский комитет Беларуси, Федерация профсоюзов, ООО "АртХаос" и ООО "БелБрендАудит".-0-