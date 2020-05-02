Кочанова: Беларусь не пошла против всех в борьбе с коронавирусом, решения были четко выверены

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не пошла против всех в борьбе с коронавирусом, решения были четко выверены. Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила во время ток-шоу на телеканале "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Если кому-то кажется, что мы почему-то решили пойти против всех, то это неправильно. Эти решения абсолютно четко выверенные. Когда Президенту доложили о ситуации, которая складывается, как она может развиваться (это ведь просчитывается, у нас же есть врачи, ученые, инфекционисты), то он однозначно увидел, абсолютно правильно: жизнь не должна прекращаться", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, государство озабочено вопросами: что будет после пандемии, как будут работать отрасли, на что будут жить люди? "Мы увидели, что это решение очень непростое, но жизнь показала, что оно четко и абсолютно выверенное, просчитанное", - заявила спикер Совета Республики.-0-