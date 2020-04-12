Кочанова: белорусские медики знают, что и как надо делать в ситуации с  COVID-19

12 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Белорусские медики четко знают, что и как надо делать в ситуации с COVID-19. Такое мнение сегодня в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Совета Республики подчеркнула, что белорусской системе здравоохранения не нужен лишний контроль. "Сегодня не надо мешать нашей системе здравоохранения. Там четко знают, что надо делать, как надо делать", - сказала она.

Наталья Кочанова встречалась в Минске с простыми врачами, которые работают на передовой, спасают жизни. Она призналась, что гордиться этими преданными своей профессии людьми, которые трудятся с полной самоотдачей. Спикер напомнила, что глава государства поставил задачу - обеспечить медиков всем необходимым, прежде всего, индивидуальными средствами защиты.

"Сегодня мы все работаем на то, чтобы это было", - отметила она. В Минске, например, выделены гостиницы, в которых размещают медиков, обеспечивая их бесплатным питанием, организуя подвоз до работы и обратно.

Руководитель верхней палаты белорусского парламента призвала журналистов избегать распространения недостоверной информации."Нельзя сегодня вбрасывать фейки, которые оскорбляют и обижают этих людей, - считает она.

С 8 по 11 апреля в Беларуси рабртала миссия ВОЗ. Эксперты прибыли в страну по приглашению Президента Александра Лукашенко. Глава государства принял такое решение, чтобы развеять сомнения у определенной части общества по поводу предпринимаемых в Беларуси мер против коронавируса. Вопреки скептическим предположениям некоторых журналистов, миссия не придерживалась якобы заранее приготовленной для нее программы. Эксперты изучили статистику и отправились в самые проблемные регионы, посетив медицинские учреждения в Минске и Витебске.

С миссией ВОЗ встретилась в Минске и Наталья Кочанова. По ее словам, беседа длилась больше часа. "Они говорили о своих впечатлениях, о том, что мы действительно открыты, и все, что сегодня делается в стране, заслуживает всякого уважения, - поделилась спикер. Эксперты ВОЗ отметили честную, открытую, порядочную работу отечественных медиков и выразили пожелание, чтобы о ней больше рассказывали простым белорусам.-0-

ВОЗ подтвердила достоверность и правдивость статистики по COVID-19 в Беларуси - Кочанова "От граждан нашей страны ничего не скрывается. Та информация, которая поступает, абсолютно правдивая и достоверная. Представители ВОЗ подчеркнули это, когда посещали медицинские учреждения", - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.