Кочанова: добросовестный подход к работе с обращениями находит положительный отклик у людей

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответственный и добросовестный подход к работе с обращениями граждан находит положительный отклик у людей. Об этом сегодня на открытии весенней сессии Совета Республики заявила его председатель Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

За время работы в новом составе в Совет Республики поступило 819 письменных и устных обращений. Это почти вдвое больше, чем за весь 2019 год. "Все поступающие к нам обращения рассмотрены, а требующие особого внимания - находятся у нас на контроле. Ответственный и добросовестный подход к этой работе находит положительный отклик у людей. В Совет Республики поступили письма с благодарностью Олегу Руммо и Виктору Лисковичу за оказанное содействие в решении проблем, c которыми столкнулись люди", - отметила Наталья Кочанова.

По ее словам, в основном граждане обращаются по вопросам качества работы жилищно-коммунального хозяйства, земельных и имущественных отношений, судебных споров. Наибольшее количество обращений приходится на Минск, Минскую, Брестскую и Могилевскую области. Основная их часть касается компетенции местных органов власти.

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