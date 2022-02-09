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09 февраля 2022, 16:31

Кочанова курсанткам университета МЧС: надо гордиться своей страной и беречь ее как зеницу ока

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надо гордиться своей страной и беречь ее как зеницу ока, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с девушками-курсантами Университета гражданской защиты МЧС - членами молодежного крыла Союза женщин МЧС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне всегда приятно общаться с теми, кто приходит к нам в Совет Республики. А вообще сейчас много людей, молодежи, которые хотели бы побывать здесь", - рассказала Наталья Кочанова.

По ее словам, такие встречи - возможность обсудить вопросы, которые волнуют людей. Тем более сейчас, когда в интернете распространяются недостоверная информация и фейки. "Чтобы узнать правду, нужно читать и смотреть государственные СМИ. В интернете вы правду не найдете", - отметила спикер.

Наталья Кочанова подчеркнула, общение с людьми позволяет выявить проблемы в законодательстве. "Законы должны идти от жизни. Такую задачу перед нами ставит глава государства. Работая над законопроектами, мы приглашаем в качестве экспертов всех, кто заинтересован в рассмотрении того или иного вопроса. Президент четко сказал: мы должны научиться жить по законам и должны этому научить наше общество. Мы правовое государство и живем по законам - и это правда. У нас есть Конституция - Основной закон страны. Около 3 тыс. законов действуют в стране, - продолжила председатель Совета Республики. - Очень важное направление - работа с населением. Мы постоянно проводим приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии, диалоговые площадки, принимаем участие в заседаниях исполкомов, проводим выездные приемы для того, чтобы понимать, как правильно поступать в тех или иных вопросах. И второе - стараемся там, где люди не получили помощи, поддержки и обращаются к нам, однозначно сделать все, чтобы им помочь".

Обращаясь к курсанткам, спикер отметила: ваша работа очень важна, поскольку ваше призвание - служить людям. "И то, что Президент сказал, если при необходимости понадобится (а вы - люди в погонах) защищать нашу страну, то и это придется делать. И это абсолютно правомерно, - дополнила Наталья Кочанова. - Я всегда с большим уважением отношусь к девушкам в погонах. У вас высокое чувство патриотизма, любви к своей родине, к своему народу. Только такой человек может смело пойти туда учиться, где придется надеть погоны и защищать свою страну. Очень бы этого не хотелось, потому что мы понимаем, что это самое страшное, что может быть, когда люди находятся в состоянии войны. Но, видите, сейчас непростая ситуация складывается в мире: стягивают технику, войска к границам нашей страны. Я вам так скажу: каждая страна имеет право на независимость и суверенитет. И она имеет право жить по своим законам, учитывая свои традиции, образ жизни народа. Нет. Войны мы не допустим. И мы должны делать все для того, чтобы мир и спокойствие были на нашей земле. Нужно гордиться своей страной, беречь ее как зеницу ока".

Как всегда, разговор со спикером получился живой и в форме диалога. Как рассказала курсант УГЗ МЧС Маргарита Гаврутикова, в Совете Республики она впервые. "Здесь собрались лучшие курсантки нашего университета. Наталья Кочанова - пример для подражания и мы понимаем, что нам есть к чему стремиться. Мне интересно было узнать, какие уроки она почерпнула из студенческой жизни и как они ей помогли в дальнейшем, - поделилась девушка. - Такие встречи очень важны. Это показывает, что наше государство заинтересовано в молодежи, что оно живет жизнью молодежи. Мы чувствуем защиту государства".

Курсант Екатерина Рудович добавила, что ей было интересно во время экскурсии познакомиться с историей верхней палаты парламента. "История верхней палаты парламента необычная и богатая, - рассказала курсант. - Что касается встречи с Натальей Ивановной, для меня это прекрасная мотивация и своеобразный толчок к саморазвитию. Она своим примером показывает, чего можно добиться в жизни".

"Все женщины университета - активные члены Союза женщин МЧС. Одна из главных наших задач - поддержка молодежи. Для молодых людей важно, чтобы их заметили, слышали и слушали. Для нас важно поддержать их и направить по тому вектору, который обеспечит поддержание традиций и ценностей белорусского государства", - заключила заместитель начальника УГЗ МЧС Светлана Маршина.-0-

Фото Оксаны Манчук

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