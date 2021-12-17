Кочанова: мир и спокойствие в Беларуси зависят от каждого из нас

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир и спокойствие в Беларуси зависят от каждого из нас, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, сложившаяся ситуация на белорусско-польской границе никого в нашей стране не оставила равнодушным. Именно Беларусь протянула беженцам руку помощи, в отличие от стран Запада.

"Конечно, Запад в полной мере показал свое настоящее лицо. Смотреть было невозможно в глаза этих детей. Просто охватывает оцепенение, насколько все это политизировано. Жутко. Человеческая жизнь не стоит ничего", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила: против Беларуси и России идет гибридная война. "И если мы хотим сохранить нашу страну, мы не должны думать, что кто-то за нас это сделает. Мир и спокойствие в нашей стране зависят от каждого из нас. И не надо ждать никаких указаний. Вы слышите Президента, который озвучивает абсолютно четкие и понятные для нас подходы. Надо работать ответственно с людьми, объясняя, разъясняя им сложившуюся ситуацию, ведь все это нацелено на развал страны. Против России и Беларуси идет открытая гибридная война. И нам, сенаторам, надо сейчас активизировать деятельность по всем направлениям. Где можете, встречайтесь с людьми, говорите с ними, потому что за всем этим - будущее нашей страны. И поверьте, это не просто красивые слова", - отметила председатель Совета Республики.-0-