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14 июня 2021, 19:37

Кочанова: молодежь должна осознавать, что защита Родины - это долг

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездное расширенное заседание Президиума верхней палаты парламента под председательством главы Совета Республики Натальи Кочановой прошло сегодня на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной Рогачевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степени бригады имени Верховного Совета Белорусской ССР (войсковая часть 04147), передает корреспондент БЕЛТА.

Перед заседанием сенаторы ознакомились с условиями службы, посетили учебные корпуса и казармы, осмотрели основные образцы вооружений, военной и специальной техники, формы и стрелкового оружия. В Комнате боевой славы гости узнали о славном боевом пути бригады. Экскурсии из близлежащих школ сюда приводят постоянно: с начала этого года в мини-музее побывали около 1,5 тыс. ребят. По мнению Натальи Кочановой, это очень важный элемент патриотического воспитания, потенциал Комнаты боевой славы надо использовать и дальше по максимуму. "Воспитывать надо начинать уже с детского сада", - считает глава Совета Республики.

Наталья Кочанова во время посещения 120-й мехбригады
Наталья Кочанова во время посещения 120-й мехбригады

На заседании Президиума его участники искали пути совершенствования подготовки призывников к службе в Вооруженных Силах с учетом современных вызовов и угроз. По словам Натальи Кочановой, разным государственным органам в комплексе необходимо решать задачи подготовки молодежи к службе в армии: какая работа проводится в школах, какие условия подготовки призывников, в том числе моральной и физической, к воинской службе, как обеспечивается пропаганда ЗОЖ. И особенно важно понимать, насколько сами молодые люди сегодня осознают, что защита Родины - это реальная задача, долг, особенно когда в мире неспокойно. Потому что пока есть пробелы в этой работе, хотя и выстроена эффективная система, подчеркнула Наталья Кочанова.

"Это серьезный вопрос, к которому мы все должны относиться неравнодушно. В этой работе не должно быть формализма. Честно, открыто, порядочно, - сказала Наталья Кочанова. - Наша задача - сообща сделать все возможное, чтобы молодое поколение понимало: никто не защитит страну, ее независимость, мир, кроме них самих. Это не высокопарные слова. В армию должны прийти морально подготовленные, физически крепкие ребята. Все должны понимать, что будущее нашей страны зависит от нас".

Как отметил министр обороны Виктор Хренин, в мирное время белорусская армия на 65% контрактная. И далеко не только контрактники в случае необходимости должны отстаивать свободу и независимость страны, в том числе с оружием в руках. В этом, помимо прочего, заключается патриотизм. А поскольку далеко не каждый молодой человек призывного возраста в итоге проходит службу в армии, нелогично возлагать только на Вооруженные Силы задачу патриотического воспитания.

"Многие преподаватели по предмету "Допризывная подготовка" в школе не имеют представления о воинской службе", - обозначил еще один проблемный момент министр. В качестве решения предложено обучение и повышение квалификации таких учителей, привлечение кадровых военных к организации подготовки школьников, введена новая должность - заместителя руководителя по патриотическому воспитанию. Разработана программа патриотического воспитания населения, готовится к созданию Республиканский центр патриотического воспитания под патронатом Министерства обороны. Это надо, чтобы молодежь осознавала свой долг перед Отечеством и не думала, что служба в армии - это потеря времени. Помимо прочего, это возможность приобрести воинскую специальность, воспитать в себе качества настоящего мужчины и гражданина.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич отметил: требования к состоянию здоровья призывников были снижены (но так, чтобы не страдала обороноспособность армии). Даже при этом в 2020 году процент признанных негодными к службе снизился ненамного и составил 19,8%. Основные причины: врожденные аномалии, проблемы с позвоночником, сердечно-сосудистой системой. Много молодых людей со сколиозом, бронхиальной астмой, сахарным диабетом. Многие проблемы развиваются в школе: с первой группой здоровья ее оканчивают только 10% детей, со второй - 70%. Поэтому приверженность здоровьесберегающему поведению сегодня - актуальный вызов.

Очень много задач в этой связи ложится на школу. По словам министра образования Игоря Карпенко, в свое время трансформации в системе образования привели к тому, что она начала превращаться в сферу услуг. Но в нашем государстве это, прежде всего, институт социализации, и воспитательная работа должна быть внедрена в учебный процесс. Регулярно организуются военно-патриотические лагеря и смены для детей, конечно, совместно с Минобороны.

Министр образования Игорь Карпенко и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич
Министр образования Игорь Карпенко и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич

Также стоит задача, чтобы педагогические кадры формировались не по остаточному принципу. Для этого внедрены в школе педклассы. Первый выпуск из них только в этом году, то есть результаты еще впереди.

"С 1 сентября этого года вводится должность руководителя военно-патриотического воспитания в школах - всего около 2 тыс. ставок", - добавил Игорь Карпенко. По поводу специалистов по лечебной физкультуре в учреждениях образования он отметил, что надо еще рассмотреть, как это организовать, особенно в малокомплектных школах.

По поводу борьбы с уклонением от исполнения воинского долга высказался временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Юрий Назаренко. По его словам, в этом году от военных комиссаров в органы внутренних дел поступило порядка 5 тыс. обращений по уклонению и 3 тыс. - о приводе призывников по административному делу. МВД и Следственным комитетом проработано предложение о возможности возбуждать уголовное деле в случае отсутствия призывника в стране, чтобы, соблюдая Уголовно-процессуальный кодекс, иметь возможность получать содействие органов в других странах. Если у молодого человека окажется объективная причина для отсрочки, уголовное дело не будет иметь продолжения.-0-

Во время заседания
Во время заседания

Фото Оксаны Манчук

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армия Кочанова патриотизм Совет Республики
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