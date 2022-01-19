Кочанова: молодые парламентарии должны активнее работать со своими сверстниками в регионах

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые парламентарии должны активнее работать со своими сверстниками в регионах, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время заседания Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задачи у нас у всех одни - работать во благо нашей страны, нашего народа. С нашими молодыми парламентариями, нашими коллегами мы работаем очень тесно. Мы приглашаем их на заседания сессии, на приемы по личным вопросам, выездные президиумы, круглые столы по вопросам, которые волнуют граждан. Но самое главное, что мне видится в работе наших молодых коллег, - они должны более активно работать со своими сверстниками в регионах. Их по 10 человек от каждой области. То есть, они должны быть примером, точкой притяжения молодых ребят, решая вместе важные для страны вопросы. Это волонтерское движение, работа с ребятами, которые попадают в трудную жизненную ситуацию, молодыми семьями", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула: во время работы над внесением изменений и дополнений в Основной закон страны стало очевидно, что людей очень волнует статус семьи, отношения в семье. "Людей очень волнует то, что нам навязывают западные страны абсолютно нетрадиционные для нас ценности. Это однополые браки и все остальное. У людей это вызывает очень сильную обеспокоенность. Люди про это говорят. И здесь молодые парламентарии должны работать с большей энергией, потому что это важно. И вот то, о чем сегодня говорили ребята, - "равный обучает равного" - это хороший тезис. Там, где не достучится взрослый до молодого человека, может быть, даже до подростка, до него может достучаться молодой человек, который ему подскажет, как правильно, поможет просто выбрать нужное направление в жизни. Конечно, работа по всем проблемным вопросам, которые есть сегодня в обществе, - пьянство, алкоголизм, сквернословие, наркомания - это то, что сегодня очень волнует молодежь, а в большей степени те семьи, которые столкнулись с такой проблемой", - отметила она.

Наталья Кочанова констатировала, что молодые парламентарии являются участниками практически всех важных мероприятий в нашей стране. "Они участники Всебелорусского народного собрания, совещаний, республиканского педагогического совета, заседаний сессий Палаты представителей и Совета Республики. То есть они погружены глубоко в то, что происходит реально в нашей стране, знают все не понаслышке. И эту правду они должны доносить до своих сверстников. Вот в чем их задача. Они должны показать, что они полноправные граждане своей страны. Поэтому мы и предложили не 10 человек от области, а от каждого районного центра, каждого города чтобы был представитель в Молодежном парламенте", - рассказала председатель Совета Республики.

Спикер добавила, важно, чтобы молодежные организации взаимодействовали друг с другом. "БРСМ, Молодежный совет, молодежные движения, которые созданы в нашей стране, должны работать во взаимодействии. Не конкурировать между собой, а взаимодействовать. Это совсем будет другая история, когда они будут все вместе", - подытожила Наталья Кочанова.

Молодежный совет (парламент) при Национальном собрании Беларуси создан в июле 2020 года. Его члены активно включены в деятельность Совета Республики. Так, за 2021 год состоялось 6 встреч председателя Совета Республики Натальи Кочановой с молодыми парламентариями в различных форматах. По инициативе Молодежного парламента проведена встреча спикера верхней палаты со студентами медицинских учреждений образования страны, участниками первого Белорусского молодежного парламентского форума.

Проведена ротация членов Молодежного парламента. Активизировано региональное и международное сотрудничество с органами молодежного парламентаризма. Запущено 3 республиканских проекта. В частности, молодыми парламентариями инициирован проект "Историческая память", в рамках которого в городе Береза Брестской области в апреле 2021 года на месте расположения концентрационного лагеря проведен митинг-реквием, а также объявлен сбор средств на создание мемориального комплекса в память о жертвах политических репрессий польских властей на территории Западной Беларуси в период 1921-1939 годов. Этот памятник был обновлен в преддверии 17 сентября 2021 года. Молодежный парламент выступил одним из инициаторов проекта "Аллеи Победы". С представителями общественности и политических сил на старте проекта в Минске состоялась закладка одноименной аллеи. Присоединиться к акции мог любой белорус, высадив дерево в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 13 июня произведена замена в Минске устаревшей мемориальной доски в память о видном советском и белорусском политическом деятеле, организаторе комсомольского подполья Западной Беларуси, участнике Великой Отечественной войны Сергее Притыцком.

Молодежным парламентом продолжается работа в информационном пространстве. Запущен сайт в сети интернета. В целях организации участия в законодательном процессе за каждой профильной комиссией был закреплен перечень законопроектов, находящихся на рассмотрении в Палате представителей и Совете Республики. На сайте Молодежного парламента mpns.by на протяжении года работает электронная форма по сбору предложений от молодежи по изменению Основного закона Беларуси. Данные предложения озвучивались на заседаниях Конституционной комиссии председателем Молодежного парламента Егором Макаревичем. В рамках всенародного обсуждения изменений и дополнений Конституции молодыми парламентариями организованы по всей стране дискуссионные платформы "Беларусь будущего", которые зарекомендовали себя в рамках подготовки к VI Всебелорусскому народному собранию.-0-

Фото Максима Гучека