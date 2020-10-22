Кочанова: мы готовы к взаимодействию с зарубежными партнерами на основе невмешательства во внутренние дела страны

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова обратилась с заявлением в связи с совместным заявлением лидеров Совета Европы в отношении Беларуси от 13 октября этого года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Лидеры Совета Европы в своем заявлении декларируют обеспокоенность событиями в Беларуси, представление о которых они получают на основе односторонней информации. Мы неоднократно обращались к европейскому сообществу, в том числе к руководителям парламентов стран ЕС, с предложением объективно разобраться в происходящем в Беларуси и провести конструктивный диалог с предоставлением неопровержимых фактов, раскрывающих причины нынешних событий, включая вмешательство из-за рубежа. Однако мы не были услышаны, несмотря на то, что лидеры Совета Европы призывают в своем заявлении соблюдать свободу выражения мнений в качестве одной из основополагающих европейских ценностей", - отметила Наталья Кочанова.

В заявлении подчеркивается, что представители евроатлантических стран продолжают пользоваться информацией, поступающей исключительно от людей, которые в Беларуси не находятся и не представляют большинство граждан, поддержавших в ходе президентских выборов проводимый в нашей стране государственный курс. "Лидерам Совета Европы следует знать, что "мирные" акции проходят вне правового поля и вызывают недовольства многих граждан Беларуси, которые просят белорусские власти защитить их от произвола агрессивного меньшинства и восстановить спокойную, безопасную жизнь в нашей стране. Мы готовы к взаимодействию с зарубежными партнерами, к обсуждению всестороннего сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси, на основе взаимного уважения, объективности, учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела", - добавила Наталья Кочанова.-0-