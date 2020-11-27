Кочанова награждена медалью МПА СНГ "За укрепление парламентского сотрудничества"

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) принял решение о награждении председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой медалью МПА СНГ "За укрепление парламентского сотрудничества" за особый вклад в развитие парламентаризма, укрепление демократии, обеспечение прав и свобод граждан в странах Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики Национального собрания.

Медалью МПА СНГ награждаются парламентарии, государственные и общественные деятели, граждане и организации других государств, должностные лица и сотрудники органов СНГ, международные служащие других международных организаций за особый вклад в развитие национального законодательства и парламентаризма.-0-

Фото Николая Петрова

Во время заседания