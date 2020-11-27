На заседании Совета МПА СНГ с участием белорусских парламентариев рассмотрено более 20 вопросов

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой приняла участие в заседаниях Совета и 51-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), которые прошли в режиме видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В состав белорусской делегации вошли члены Президиума Совета Республики Татьяна Рунец и Сергей Рачков, депутаты Палаты представителей Игорь Марзалюк и Валентин Семеняко, заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ - полномочный представитель Национального собрания Виктор Когут.

На заседании Совета МПА СНГ рассмотрен 21 вопрос. Одна из главных тем - законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах СНГ в связи с пандемией COVID-19. В работе совета участвовал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Принято совместное заявление Совета МПА СНГ и Европейского бюро ВОЗ "О роли парламентов в противодействии COVID-19", в котором подчеркивается основная задача парламентов в период пандемии - законодательно обеспечить реализацию стратегии по предотвращению распространения инфекции, спасению жизней и снижению негативных последствий заболевания.

Обсуждены также состояние и перспективы экономической интеграции на евразийском пространстве и ее нормативно-правовое обеспечение, подготовка наблюдения за выборами в органы государственной власти в странах СНГ в 2021 году, создание экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ. Совет переизбрал председателем Совета МПА СНГ Валентину Матвиенко, утвердил председателей постоянных комиссий ассамблеи, план работы на следующий год и рассмотрел вопросы финансирования деятельности структуры.

На пленарном заседании парламентарии приняли 27 тематических модельных правовых актов, по которым белорусская сторона внесла более 80 замечаний и предложений. Ассамблея одобрила проект межгосударственного договора - Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств СНГ, которая закрепляет основные механизмы взаимодействия стран Содружества по сохранению и использованию объектов культурного наследия, особенно в период социальных и природных катаклизмов. Документ направлен в Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения в установленном порядке.

Принятый в ходе заседания ассамблеи модельный Избирательный кодекс для стран Содружества будет способствовать дальнейшему развитию правовой базы, касающейся проведения выборов в соответствии с международными избирательными стандартами.

В экономическом блоке приняты модельные законы об инжиниринге, инженерном деле, строительстве недвижимых объектов на долевых началах. В сфере обороны и безопасности профильная постоянная комиссия МПА СНГ представила модельные законы о беженцах, возмещении причиненного вреда гражданам, потерпевшим от преступлений, новые рекомендации по типологии преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий. В гуманитарном разделе ассамблея приняла модельный Трудовой кодекс, законы о школьном спорте и допинге в спорте и согласованный словарь терминов в области образования.-0-

Кочанова награждена медалью МПА СНГ "За укрепление парламентского сотрудничества"

Фото пресс-службы Секретариата Совета МПА СНГ

Фото пресс-службы Секретариата Совета МПА СНГ