Кочанова: наша задача - передавать из поколения в поколение правду о войне

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 22 июня 2021
Минск Малооблачно +31°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:02 В Витебске перезахоронили останки красноармейца, погибшего в 1941 году под Киевом Регионы
15:00 Мы без советчиков извне можем разобраться с проблемами и разрешить все сложности - мнение Общество
14:48 Более половины взрослых в ЕС получили минимум одну прививку от коронавируса В мире
14:43 Мининформ разъяснил вводимые с 26 июня изменения в законы по вопросам СМИ Общество
14:39 "Гомсельмаш" отправил аграриям Минской и Витебской областей зерноуборочные новинки Регионы
14:35 В Новополоцке спасатели возвели понтонный мост Регионы
14:32 Мошенница из Добруша похитила с карт-счетов знакомых Br900 Происшествия
14:31 Алкоголь и некоторые лекарства повышают риск получения теплового удара Общество
14:28 Кочанова: наша задача - передавать из поколения в поколение правду о войне Общество
14:15 Промпредприятия Беларуси присоединились к Всебелорусской минуте молчания Общество
14:08 Зась: ОДКБ и ОБСЕ должны усиливать свою роль в преодолении комплексных угроз безопасности Политика
14:03 В Казахстане могут ввести ограничения для работников сферы услуг, не прошедших вакцинацию В мире
14:00 Белорусский рубль на торгах 22 июня ослаб к трем основным валютам Общество
13:55 Более Br765 тыс. уплатила в бюджет слонимская фирма за необоснованное применение налоговых льгот Происшествия
13:52 Форум регионов Беларуси и России из-за ухудшения эпидситуации может пройти в видеоформате Общество
13:51 Нельзя быть настоящим патриотом, не чтя прошлого своего народа - мнение Общество
13:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 398 пациентов с COVID-19, выписаны 215 Общество
13:43 НАН представит на MILEX-2021 около 60 новых разработок и технологий Общество
13:34 Море цветов и минута молчания: митинг-реквием прошел у "Врат памяти" в комплексе "Тростенец" Общество
13:31 Еврокомиссия начинает антимонопольное расследование против Google Технологии
13:28 Балерина Ирина Еромкина, авторы Ржевского мемориала - объявлены номинанты на премию Союзного государства Общество
13:22 Сорок первый завещано помнить: экспозиция событий начала войны открылась в Минске Культура
13:22 Летом травмируется каждый десятый ребенок - Минздрав Общество
13:21 Турчин: нация должна бережно хранить память о событиях Великой Отечественной войны Регионы
13:18 Караник: попытки переписать историю и реабилитировать нацизм - это путь в никуда Регионы
13:07 Соловей: современное поколение белорусов бережно хранит заветы предков-победителей Регионы
12:57 Белгидромет предупредил о красном уровне опасности на ближайшие дни из-за жары Общество
12:57 МИД Беларуси о новых санкциях: по сути это граничит с объявлением экономической войны Общество
12:50 В Минске главный инженер нанес ущерб предприятию на сумму более Br50 тыс. Происшествия
12:46 Около 15 тыс. человек стали зрителями реконструкции обороны Брестской крепости Регионы
Все новости
Все новости
Общество
22 июня 2021, 14:28

Кочанова: наша задача - передавать из поколения в поколение правду о войне

Во время церемонии возложения
Во время церемонии возложения

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, члены Президиума, работники секретариата, сенаторы, молодежные парламентарии, а также жители Центрального района Минска сегодня возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня всегда эта дата скорбная, как и для любого нормального человека, который помнит о той страшной трагедии, которая произошла много лет назад. Потому что забыть это невозможно, - сказала Наталья Кочанова. - Самое страшное, что может быть, это война".

По ее словам, в Беларуси многое сделано для увековечения памяти тех, кто ценой жизни отстоял свободу и независимость, тех, кто был замучен в концлагерях. "Практически каждый клочок нашей земли - это память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Когда в прошлом году некоторые забыли об этом, мы не смогли предать тех людей, которые стояли за свободу и независимость. Мы будем делать все для того, чтобы сохранить мир в нашей стране. Наша задача - передавать из поколения в поколение правду о той войне. И мы обязаны сделать все, чтобы мир и спокойствие были на нашей земле, чтобы люди рожали детей, чтобы эти дети росли для созидания, а не для того, чтобы погибать и быть замученными", - отметила спикер.

Наталья Кочанова и члены Совета Республики во время посещения мемориального комплекса
Наталья Кочанова и члены Совета Республики во время посещения мемориального комплекса

Наталья Кочанова подчеркнула: к сожалению, в последнее время многие политики за рубежом забыли про уроки истории. "Поэтому депутатский корпус, члены Совета Республики обращаются с воззванием к мировому сообществу: прекратите это безумие, которое развернуто в отношении нашей страны. Мы потомки тех, кто погиб за нашу родную страну, и мы никогда не допустим, чтобы впредь это повторилось на нашей земле", - констатировала она.

"Сегодня 80-летие начала Великой Отечественной войны, и ни в коем случае нам нельзя недооценивать значимость этого трагического события. Более 3 млн белорусов погибли в эту страшную войну. Сегодня мы почтили их память минутой молчания. Почему именно в этом месте? Потому что это один из самых крупных концлагерей, в котором погибли более 80 тыс. военнопленных, - добавил член Совета Республики, главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец. - И сохранение исторической памяти - это дело всех нас: наших родителей, учителей, общества, парламентариев. В этой связи ученые делают очень много. Сегодня Национальная академия наук Беларуси выпускает целый ряд изданий, посвященных истории Великой Отечественной войны. А самое главное то, что мы не даем фальсифицировать историю. Совместно с нашими коллегами - российскими учеными - мы издали фактически уникальное на постсоветском пространстве издание для учащихся школ. Почему это так важно? Мы знаем, что далеко не все наши соседи - страны, которые были участниками этой войны, - хотят сохранить эту память в том виде, в котором это было на самом деле. И конечно, для молодежи важно это помнить. Мы должны знать уроки истории и должны их извлечь, чтобы они не повторились в будущем".

Во время церемонии возложения
Во время церемонии возложения

Член Молодежного парламента при Национальном собрании Владислав Рыбчик уверен: молодое поколение не должно допустить искажения истории. "Сегодня пытаются молодыми людьми манипулировать, затмить эту историческую память, - сказал он. - У нас проходят дискуссионные платформы об истории войны, встречи с учащимися учреждений образования. Когда во время дискуссии у кого-то возникают вопросы, мы возвращаемся к истокам и начинаем все это разбирать. Потому что молодежь должна знать правду о войне".

Мемориальный комплекс "Масюковщина" - памятник военнопленным и гражданским, погибшим в годы Великой Отечественной войны в одном из крупнейших на оккупированной территории бывшего Советского Союза концентрационном лагере смерти "Шталаг-352". В этом лагере фашисты применяли особо жестокую систему пыток и унижений человеческого достоинства. Люди содержались в нечеловеческих условиях, в сараях, бараках, конюшнях. Для массово прибывающих военнопленных не хватало места, и многие из них, особенно осенью и зимой 1941-1942 годов, бросались в лагере просто под открытым небом, где почти сразу же погибали от холода, голода и болезней. С июля 1941-го по 3 июля 1944 года в "Шталаге-352" погибли более 80 тыс. солдат и офицеров, попавших в плен, и мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень. Кроме граждан бывшего СССР с декабря 1943 года по июнь 1944-го в концлагере находились итальянские солдаты и офицеры, сражавшиеся против фашистов на стороне Советского Союза.

Мемориал расположен посреди небольшого соснового парка. К гранитному монументу ведут ступени, в память о погибших горит Вечный огонь. На территории мемориала расположены братские могилы, каждая из которых обозначена мраморной черной плитой. Посреди парка установлена белая ротонда, где под стеклом лежит Книга Памяти, в которую занесены фамилии около 10 тыс. бывших узников "Шталага-352". Но имена более 70 тыс. погибших в концлагере до сих пор так и остаются неизвестными.-0-

В мемориальном комплексе "Масюковщина"
В мемориальном комплексе "Масюковщина"

Фото Рамиля Насибулина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ Кочанова патриотизм
Новости рубрики Общество
Мы без советчиков извне можем разобраться с проблемами и разрешить все сложности - мнение
Фото из архива Мининформ разъяснил вводимые с 26 июня изменения в законы по вопросам СМИ
Фото из архива Алкоголь и некоторые лекарства повышают риск получения теплового удара
Фото из архива Промпредприятия Беларуси присоединились к Всебелорусской минуте молчания
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 22 июня ослаб к трем основным валютам
Фото из архива Форум регионов Беларуси и России из-за ухудшения эпидситуации может пройти в видеоформате
Главное
Фото из архива Сегодня - 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны
Кочанова: наша задача - передавать из поколения в поколение правду о войне
Андрейченко: только в единстве народа и его сплоченности залог Победы
За сутки в Беларуси зарегистрированы 475 пациентов с COVID-19, выписаны 267
Топ-новости
Павловский: минута молчания - возможность осознать наше прошлое, настоящее и будущее
Начало войны и план "Ост": чудовищные эксперименты и массовые стерилизации людей
Алкоголь и некоторые лекарства повышают риск получения теплового удара
БЕЛАЗ открыл полигон для испытаний дизель-троллейвозов
Мининформ разъяснил вводимые с 26 июня изменения в законы по вопросам СМИ
МИД Беларуси о новых санкциях: по сути это граничит с объявлением экономической войны
Минздрав прокомментировал меры господдержки при строительстве жилья для медиков, получающих ковидные надбавки
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 24 июня
Нельзя быть настоящим патриотом, не чтя прошлого своего народа - мнение
Сенатор: идея изоляции и санкций в отношении государства в центре Европы выглядит абсурдно
Мининформ прокомментировал вводимые с 1 июля изменения в оплате труда работников СМИ
Налицо попытка коллективного Запада уйти от ответственности за геноцид белорусского народа - сенатор
Лебедев: во время реконструкции обороны Брестской крепости наворачивались слезы
БЕЛТА запустила совместный проект о подвиге пограничников "На границе возможного"
II Форум регионов Беларуси и России в Сочи - фотоархив
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.