Кочанова: наша задача - передавать из поколения в поколение правду о войне

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова, члены Президиума, работники секретариата, сенаторы, молодежные парламентарии, а также жители Центрального района Минска сегодня возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для меня всегда эта дата скорбная, как и для любого нормального человека, который помнит о той страшной трагедии, которая произошла много лет назад. Потому что забыть это невозможно, - сказала Наталья Кочанова. - Самое страшное, что может быть, это война".

По ее словам, в Беларуси многое сделано для увековечения памяти тех, кто ценой жизни отстоял свободу и независимость, тех, кто был замучен в концлагерях. "Практически каждый клочок нашей земли - это память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Когда в прошлом году некоторые забыли об этом, мы не смогли предать тех людей, которые стояли за свободу и независимость. Мы будем делать все для того, чтобы сохранить мир в нашей стране. Наша задача - передавать из поколения в поколение правду о той войне. И мы обязаны сделать все, чтобы мир и спокойствие были на нашей земле, чтобы люди рожали детей, чтобы эти дети росли для созидания, а не для того, чтобы погибать и быть замученными", - отметила спикер.

Наталья Кочанова и члены Совета Республики во время посещения мемориального комплекса

Наталья Кочанова подчеркнула: к сожалению, в последнее время многие политики за рубежом забыли про уроки истории. "Поэтому депутатский корпус, члены Совета Республики обращаются с воззванием к мировому сообществу: прекратите это безумие, которое развернуто в отношении нашей страны. Мы потомки тех, кто погиб за нашу родную страну, и мы никогда не допустим, чтобы впредь это повторилось на нашей земле", - констатировала она.

"Сегодня 80-летие начала Великой Отечественной войны, и ни в коем случае нам нельзя недооценивать значимость этого трагического события. Более 3 млн белорусов погибли в эту страшную войну. Сегодня мы почтили их память минутой молчания. Почему именно в этом месте? Потому что это один из самых крупных концлагерей, в котором погибли более 80 тыс. военнопленных, - добавил член Совета Республики, главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец. - И сохранение исторической памяти - это дело всех нас: наших родителей, учителей, общества, парламентариев. В этой связи ученые делают очень много. Сегодня Национальная академия наук Беларуси выпускает целый ряд изданий, посвященных истории Великой Отечественной войны. А самое главное то, что мы не даем фальсифицировать историю. Совместно с нашими коллегами - российскими учеными - мы издали фактически уникальное на постсоветском пространстве издание для учащихся школ. Почему это так важно? Мы знаем, что далеко не все наши соседи - страны, которые были участниками этой войны, - хотят сохранить эту память в том виде, в котором это было на самом деле. И конечно, для молодежи важно это помнить. Мы должны знать уроки истории и должны их извлечь, чтобы они не повторились в будущем".

Во время церемонии возложения

Член Молодежного парламента при Национальном собрании Владислав Рыбчик уверен: молодое поколение не должно допустить искажения истории. "Сегодня пытаются молодыми людьми манипулировать, затмить эту историческую память, - сказал он. - У нас проходят дискуссионные платформы об истории войны, встречи с учащимися учреждений образования. Когда во время дискуссии у кого-то возникают вопросы, мы возвращаемся к истокам и начинаем все это разбирать. Потому что молодежь должна знать правду о войне".

Мемориальный комплекс "Масюковщина" - памятник военнопленным и гражданским, погибшим в годы Великой Отечественной войны в одном из крупнейших на оккупированной территории бывшего Советского Союза концентрационном лагере смерти "Шталаг-352". В этом лагере фашисты применяли особо жестокую систему пыток и унижений человеческого достоинства. Люди содержались в нечеловеческих условиях, в сараях, бараках, конюшнях. Для массово прибывающих военнопленных не хватало места, и многие из них, особенно осенью и зимой 1941-1942 годов, бросались в лагере просто под открытым небом, где почти сразу же погибали от холода, голода и болезней. С июля 1941-го по 3 июля 1944 года в "Шталаге-352" погибли более 80 тыс. солдат и офицеров, попавших в плен, и мирных жителей, согнанных в лагерь из Минска и окрестных деревень. Кроме граждан бывшего СССР с декабря 1943 года по июнь 1944-го в концлагере находились итальянские солдаты и офицеры, сражавшиеся против фашистов на стороне Советского Союза.

Мемориал расположен посреди небольшого соснового парка. К гранитному монументу ведут ступени, в память о погибших горит Вечный огонь. На территории мемориала расположены братские могилы, каждая из которых обозначена мраморной черной плитой. Посреди парка установлена белая ротонда, где под стеклом лежит Книга Памяти, в которую занесены фамилии около 10 тыс. бывших узников "Шталага-352". Но имена более 70 тыс. погибших в концлагере до сих пор так и остаются неизвестными.-0-

В мемориальном комплексе "Масюковщина"

Фото Рамиля Насибулина