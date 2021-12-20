Кочанова: необходима более агрессивная профилактическая работа по противодействию незаконному обороту наркотиков

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой состоялся круглый стол на тему "Формирование и реализация государственной политики по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов в контексте обеспечения и защиты интересов общества и государства", организованный Постоянной комиссией Совета Республики по законодательству и государственному строительству, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии приняли участие члены Президиума Совета Республики, представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Национального центра законодательства и правовых исследований, Следственного комитета, министерств внутренних дел, здравоохранения, информации, труда и социальной защиты, образования, областных и Минского городского исполнительных комитетов, а также митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

Круглый стол открыла Наталья Кочанова. Спикер подчеркнула необходимость детально и всеобъемлюще проанализировать ситуацию с наркотиками в нашей стране, определить наиболее оптимальные и эффективные пути разрешения этой проблемы.

"Тема, которую мы определили для сегодняшней встречи, - весьма актуальна, потому что этот вопрос касается нашей молодежи, всего общества. И это те вопросы, с которыми обращаются граждане к членам Совета Республики, - отметила Наталья Кочанова. - Мы сегодня пригласили широкий круг участников - это руководители СМИ, Белорусская православная церковь, заместители председателей облисполкомов, представители министерств и ведомств, которые занимаются этой проблемой. Я признательна МВД за инициативу в проведении такой встречи. Вы знаете, что есть общественное объединение "Матери-328". Они достаточно часто обращаются абсолютно во все инстанции, приходят и к нам - мы проводили неоднократно встречи. Менялось законодательство по их ходатайству, когда снижен был порог наступления ответственности за эти преступления. Но мы понимаем, что сегодня - это беда. И, конечно, эту проблему надо решать комплексно".

Наталья Кочанова

Прежде всего необходима консолидация усилий всех госорганов и общественных объединений в решении этой проблемы. "К сожалению, в сети часто попадают абсолютно не подготовленные к жизни дети - несовершеннолетние, которые являются распространителями наркотических средств, не понимая той ответственности, которая будет за это преступление. И очень важно, чтобы здесь проводилась агрессивная профилактическая работа. То есть мы должны довести до детей, молодежи, школьников, что за эти преступления предусмотрена очень серьезная ответственность. И мы договорились, что Министерство образования будет проводить такую разъяснительную работу среди школьников, студентов, молодежи. Кроме того, мы сегодня говорим о детях, но об этой проблеме мало говорят взрослые. И когда мы бываем в трудовых коллективах, мы для себя взяли за правило - всегда говорить об этой проблеме. Потому что иногда родители даже не подозревают, чем занимается их ребенок. И это тоже проблема", - отметила спикер.

Наталья Кочанова подчеркнула, что не единожды посещала места лишения свободы, исправительные учреждения. "Я считаю, если мы будем идти по пути смягчения законодательства и ответственности за эти правонарушения, наверное, это будет неправильным. Потому что человек под наркотическим воздействием способен на все. И мы должны это четко понимать. Кроме того, эта зависимость тяжело лечится. И здесь есть несколько путей. Один из них - профилактическая работа, доведение до сведения людей, что это серьезная беда, в которую попадает не только сам человек, но и его родные, близкие, его окружение. И мы для государства теряем молодого человека, который мог бы создавать семью, учиться, работать, жить в социуме, а он находится в местах лишения свободы, причем с длительным сроком, - добавила председатель Совета Республики. - С другой стороны, несовершеннолетние не до конца понимают той меры ответственности, которая последует за это преступление. А за распространение наркотиков - срок от 10 лет. Это уже абсолютно другая история в жизни этого молодого человека, правильнее сказать - ребенка. Раскаяние и отрезвление разума у них происходит тогда, когда это свершилось. А сегодня в интернете можно найти предложения легкого зарабатывания денег, на что иногда и ведутся эти дети. И цель нашей сегодняшней встречи - еще раз обратить внимание всех госорганов, общественных организаций, что мы все вместе должны работать по этой проблеме. Прежде всего - на упреждение: преподаватели - в учебных заведениях, руководители - на местах, говоря об этом родителям".

Спикер констатировала, что профилактическая работа дает свой эффект, но останавливаться в этой работе нельзя. "У меня огромная просьба к Министерству информации, СМИ, к руководителям: давайте вместе работать в данном направлении. Не нужно думать, что эта проблема где-то. Она может коснуться любого в этой жизни. Но, самое главное, мы должны понимать, что за этим судьбы наших людей. Наша задача - сделать все от нас зависящее для того, чтобы минимизировать вот это воздействие на наше общество, наше молодое поколение. Потому что нам нужна здоровая нация, люди, которые будут рожать детей, учиться, работать на предприятиях, создавать блага для нашей страны", - сказала она.

Заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в своем выступлении подробно проинформировал о состоянии наркопреступности в Беларуси. "В целом анализ, который проводит Министерство внутренних дел, говорит о том, что уровень наркоугрозы для Республики Беларусь лишь повышается. Об этом свидетельствует не только ежегодное увеличение количества выявляемых преступлений, в том числе связанных с наркосбытом. Об этом говорит увеличение количества передозировок и смертельных передозировок. И то, что вызывает самую сильную нашу тревогу, - все большее вовлечение несовершеннолетних в незаконный наркооборот. Иными словами, мы говорим не столько об эффективности действий правоохранителей (мы свою работу делаем хорошо), а о совокупном, синергетическом эффекте всей работы, которая проводится в государстве с целью предупреждения и профилактики такого, безусловно, негативного социального явления, как наркомания. В этой части мы констатируем, что наши усилия явно недостаточны. И это мероприятие призвано не только консолидировать наши усилия, но и сделать их синхронными, направленными на достижение конечного результата. Самый важный результат - это здоровье нации и подрастающего поколения", - отметил замминистра.

Геннадий Казакевич

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в свою очередь остановился на вопросах оказания помощи пациентам с наркоманией. "С нашей точки зрения, есть 5 усилий, которые мы должны прилагать все вместе с целью минимизации последствий. Первое - это, безусловно, практическая направленность. Мы должны говорить о том, к чему приводит употребление наркотиков, начиная от старых опиоидных наркотиков, заканчивая синтетическими препаратами. Второе - раннее выявление всеми возможными способами. Лечение в соответствующих структурах Министерства здравоохранения. Важный вопрос - реабилитация с очень важным компонентом социализации. Крайне важный момент - наше взаимодействие с органами внутренних дел по сокращению оборота препаратов, которые относятся к категории наркотиков и их прекурсоров. Вот основные задачи, которые перед нами стоят. По статистике, количество состоящих у нас на учете уменьшается во всех возрастных группах. Но мы прекрасно понимаем, что есть латентность данной социальной проблемы. И нам важно вскрыть все факторы для того, чтобы эта латентность была раскрыта, чтобы мы видели все проблемы в общем и дошли до каждого человека. Особенно это касается подросткового возраста", - добавил он.

Дмитрий Пиневич

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец добавил, что с проблемой незаконного распространения наркотических средств столкнулись все страны мира. И наша страна не исключение. "Это высокодоходный, теневой бизнес. В связи с этим в его орбиту вовлекается, как правило, достаточно большое количество молодых людей, но вместе с молодыми людьми их родственники, знакомые также являются невольными жертвами подобного рода незаконных действий. За этим - тысячи искалеченных судеб и жизней. Поэтому сегодня мы собрали такой достаточно серьезный форум для того, чтобы послушать, насколько эффективны те меры, которые предпринимаются сегодня государством, в том числе на законодательном уровне, чтобы установить серьезный правовой и правоохранительный заслон подобного рода преступлениям", - отметил он.

Сергей Сивец

Подводя итоги круглого стола, председатель Совета Республики обратила внимание на широкий круг проблем, который был обсужден в ходе мероприятия, и предложила всем заинтересованным направить в Совет Республики предложения и рекомендации круглого стола. "Все предложения будут аккумулированы нами и направлены соответствующим государственным органам для использования в работе", - констатировала спикер.-0-

Фото Оксаны Манчук