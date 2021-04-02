Кочанова: необходимо направить кипучую энергию молодежи в созидательное русло

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо направить кипучую энергию молодежи в созидательное русло. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси огромное внимание уделяется молодежи. Решение проблем, волнующих молодых людей, является составной частью государственной политики в области социально-экономического, культурного и национального развития страны. Вместе с тем события, происходящие в мире, в том числе затронувшие в прошлом году и нашу страну, свидетельствуют о целенаправленных попытках использовать молодежь в деструктивных антиобщественных действиях. В связи с этим в своей работе мы должны сделать особый акцент на преемственности традиций и воспитании у молодежи гражданственности, ответственности и патриотизма. Необходимо направить кипучую энергию молодежи в созидательное русло", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, в регионах функционирует около 60 молодежных парламентских структур.

"Летом прошлого года при нашей поддержке сформирован Молодежный парламент при Национальном собрании. Потенциал таких структур нужно максимально использовать для усиления взаимодействия органов власти и молодежи. Молодые люди уже выступили с рядом инициатив, заслуживающих внимания и поддержки. Так, состоялся первый Белорусский молодежный парламентский форум, в рамках которого подведены итоги республиканского конкурса "Команда будущего". Создано новое молодежное общественное объединение "Движение вперед". Реализация таких проектов способствует раскрытию творческого начала и лидерских качеств молодежи, подготовке кадрового резерва управленцев", - подчеркнула она.

Перспективным форматом взаимодействия членов Совета Республики с учащейся молодежью становится информационно-образовательный проект "ШАГ". "Ребята стали частыми гостями в Совете Республики. Школьниками особенно востребован открытый разговор и диалог. Он вызывает живой интерес к парламентской деятельности и функционированию государственных институтов в целом. Это очень хорошая инициатива, которая должна получить свое продолжение и развитие, - констатировала она. - По предложению недавно созданной в Совете Республики первичной организации общественного объединения "Белорусский союз женщин" состоялись встречи с курсантками Академии МВД, Могилевского института МВД, учащимися Полоцкого колледжа. Нам и впредь следует активнее встречаться с молодыми людьми, информировать о своей деятельности, способствовать формированию в молодежной среде правовой культуры, навыков оценки происходящих общественно-политических событий в стране и мире".-0-