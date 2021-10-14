Кочанова: никакие санкции нам не страшны, правда на нашей стороне

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакие санкции нам не страшны, правда на нашей стороне. Об этом заявила сегодня журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Действительно, уже готовят пятый пакет санкций в отношении нашей страны. Сегодня, выступая на пленарном заседании, я говорила о том, что неправомерно вмешиваться во внутренние дела страны. Так не должно быть, - сказала Наталья Кочанова. - Вы знаете, что депутатский корпус нашей страны подписал уже не одно обращение к международным организациям, чтобы нам дали спокойно жить и развиваться самостоятельно. Не надо нам указывать извне. И самое неприятное в этой ситуации, когда наши недобропорядочные соотечественники, которые убежали сегодня за рубеж, призывают к санкциям. К санкциям против кого? Против своего народа, против трудовых коллективов, против людей, которые живут и работают в своей стране, создавая блага и развивая свою страну суверенной и независимой? Как можно к этому относиться? Конечно, депутатский корпус, члены Совета Республики выступают категорически против. Ведь за депутатами стоят их избиратели. Не проходит ни дня, чтобы мы не встречались с трудовыми коллективами. Люди обращаются к нам на приемах по личным вопросам. И мы видим, что люди хотят мира и спокойствия в своей стране. Поэтому мы будем делать все и доносить правду о том, что происходит в нашей стране, чтобы мировое сообщество знало истинную информацию о происходящих процессах в Беларуси. И поверьте, никакие санкции нам не страшны, потому что мы понимаем, что правда на нашей стороне".

Спикер подчеркнула, что Евразийский женский форум - прекрасная площадка, позволяющая поднимать актуальные вопросы повестки дня. "Я очень люблю эту площадку. Мне довелось присутствовать на первом Евразийском женском форуме. И сегодня я счастлива быть здесь, потому что это встреча друзей, возможность пообщаться. Но самое главное - высказать свое мнение и четко понимать, что ты будешь услышан. Это очень важно. Поэтому я еще раз хотела бы выразить слова признательности Валентине Матвиенко за эту великолепную идею. Сегодня это действительно неформальное женское движение, которое помогает нам в решении многих вопросов, - отметила она. - У нас в стране есть Белорусский союз женщин. И практически в каждой организации есть женская организация. В Совете Республики также есть женская организация. И достаточно много проектов, по которым сегодня женщины работают. Это и помощь семьям, которые воспитывают детей, людям с инвалидностью. Вы знаете, что женщины Беларуси объединились и в сентябре прошлого года в непростых условиях, когда у нас сложилась такая политическая ситуация после выборов, провели свой женский форум, на который собрались 15 тысяч женщин со всей страны. Поэтому сегодня женские организации в том числе занимаются политическими вопросами, продвигая правду о нашей стране".

Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой 13-14 октября принимает участие в третьем Евразийском женском форуме на тему "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".

Форум, проводимый с 2015 года, зарекомендовал себя как статусная международная площадка для обсуждения актуальных вопросов международной повестки и роли женщин в ее реализации. Мероприятие, организованное Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Межпарламентской ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств, собрало в Санкт-Петербурге более 300 руководителей законодательных и исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, представителей научного сообщества, общественных организаций из 105 стран.

Сохраняя преемственность, третий Евразийский женский форум следует идеям интеграции и развития сотрудничества для усиления роли женщин в достижении Целей устойчивого развития и формирования новых подходов к решению глобальных задач, продиктованных политическими, экономическими, технологическими, социальными и экологическими изменениями.

Программа форума включает пленарные заседания, стратегические сессии, экспертные и дискуссионные площадки, в том числе с лидерами общественного мнения, паритетные дискуссии, государственно-частные диалоги и бизнес-диалоги, форсайт-сессии, вебинары и деловые завтраки. В его торжественном открытии принял участие президент России Владимир Путин. Наталья Кочанова выступила на пленарном заседании на тему "Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия".-0-