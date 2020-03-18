Кочанова о коронавирусе: делается все, чтобы обезопасить людей

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь принимает адекватные меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сегодня заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, отвечая на вопрос, поступивший ей во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова подчеркнула, что "в стране принимаются адекватные меры". "Сегодня никакой чрезвычайной ситуации нет, - добавила она. - Мы делаем все, чтобы наших людей обезопасить". Так, санитарно-карантинный контроль усилен в пунктах пропуска, Национальном аэропорту Минск. Положение дел в стране находится на постоянном контроле специалистов. "Идет постоянный мониторинг", - сказала она.

Беларусь не ограничивала перемещение людей и товаров, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ считает, что такие меры во время ЧС в области здравоохранения в большинстве случаев не являются эффективной мерой. "Закрыв границы, мы проблему не решим", - пояснила Наталья Кочанова.

За три часа спикеру дозвонились 25 человек. Вопросы были разноплановыми, касались земельных отношений, проведения капитального ремонта, работы ЖКХ и т.д. За разъяснениями по поводу коронавируса обратился один человек. Спикер обратила внимание, что в СМИ хватает информации о распространении COVID-19 в мире и стране. Буквально каждый день в прессе выступают представители Минздрава, эксперты.-0-