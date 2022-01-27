Кочанова о референдуме: мы приближаемся к судьбоносному шагу в нашей истории

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы приближаемся к судьбоносному шагу в нашей истории, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Неуклонно следуя решениям VI Всебелорусского народного собрания, мы приближаемся к судьбоносному шагу в нашей истории - преобразованию общественно-политической системы. 27 декабря 2021 года проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь был вынесен на общественное обсуждение. Ровно через месяц - 27 февраля 2022 года - состоится республиканский референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула, что конституционные новации направлены на дальнейшее совершенствование системы государственной власти и управления, социальную защиту прав и свобод граждан, устойчивое развитие Беларуси как демократического, социального, правового государства.

"Вот основные новации. При сохранении президентской формы правления провести перераспределение полномочий между Президентом, парламентом и правительством, исходя из конституционных функций, чтобы все органы государственной власти действовали эффективно, в тесном взаимодействии, решали качественно стоящие перед страной задачи. Конкретизировать конституционные основы избирательной системы, а именно повысить конституционный статус Центральной избирательной комиссии, создать условия для полной реализации избирательных прав граждан. Усилить социальные гарантии многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, расширить возможности защиты прав и свобод граждан, в том числе посредством введения права граждан на прямое обращение в Конституционный суд. Наделить конституционным статусом Всебелорусское народное собрание в качестве стабилизирующего органа для устойчивости всей системы государственной власти, важнейшими полномочиями которого станет решение стратегических вопросов дальнейшего развития нашей страны", - рассказала председатель Совета Республики.

Наталья Кочанова добавила, что сенаторы приняли активное и самое непосредственное участие в работе по подготовке проекта Конституции. "Непосредственно членами Совета Республики было внесено около 100 предложений по совершенствованию Основного закона. Ряд этих предложений включен в проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесенный на республиканский референдум, - констатировала она. - В частности, нами предложены единый день голосования по выборам депутатов всех уровней, работа в формате одной сессии в год, отдельная "молодежная" статья, которая стимулирует молодых людей к ответственности за будущее страны и является свидетельством высокого доверия государства к ним".

После вынесения проекта изменений и дополнений Конституции на общественные обсуждения в Совете Республики была организована работа общественной приемной. За 5 дней сенаторами принято 127 граждан и 10 инициативных групп, поступило более 500 предложений. Это серьезная цифра, учитывая, что в целом по республике в рамках общественных обсуждений было собрано более 10 тыс. предложений. С начала общественных обсуждений членами Совета Республики принято участие в 227 мероприятиях, включая 115 встреч с трудовыми коллективами, 52 диалоговые площадки и 6 дискуссионных площадок, 15 общественных приемных, 34 встречи. По итогам проведенных мероприятий было охвачено порядка 16 тыс. человек.

"Советом Республики проводится активная разъяснительная работа по содержанию проекта Основного закона и в средствах массовой информации. Только на официальном сайте Совета Республики размещено более 270 публикаций, содержащих комментарии членов Совета Республики по проекту обновленного Основного закона и информацию об их участии в общественных обсуждениях. На страничках Совета Республики в социальных сетях общее число таких публикаций превышает 920", - добавила спикер.-0-

Фото Оксаны Манчук