Кочанова: поколение победителей заложило фундамент независимой Беларуси

6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Поколение победителей заложило фундамент независимой Беларуси, заявила сегодня после общения с ветеранами в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны - это та основа, фундамент, на котором мы строим свое государство. Благодаря таким людям, старшему поколению мы сегодня можем созидать, жить в мирной стране. Мы должны помнить это и передать эту память другим поколениям, молодежи, которые идут за нами", - сказала Наталья Кочанова.

Она отметила, что День Победы, День Независимости - священные праздники для белорусов. Нынешний год - 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - особенный. "В нашей стране проходит акция "Беларусь помнит", которая, я думаю, будет продолжаться всегда. Мы сделаем все возможное, чтобы этот праздник - 75-летие Великой Победы - был запоминающимся, в первую очередь для наших ветеранов и молодежи", - заверила спикер.

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