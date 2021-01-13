Кочанова посетила площадки ОАО "Горизонт"

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила сегодня ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт", передает корреспондент БЕЛТА.

Главная цель поездки - изучение перспектив развития холдингом "Горизонт" территории в границах ул.Куйбышева - пр.Машерова - ул.Красная - ул.Киселева, в том числе вопросов возможного функционального наполнения незадействованных зданий и сооружений, а также их реконструкции. Такое поручение было дано 5 января Президентом при посещении холдинга.

"Стоит задача эффективного использования каждого метра территории холдинга под размещение новых производств, чтобы люди были обеспечены работой и эти производства приносили пользу государству. Изучается возможность размещения здесь научно-исследовательских объектов, образовательного центра, развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, расширения медицинского обслуживания населения. Эта территория должна использоваться с пользой для государства и жителей страны", - отметила Наталья Кочанова. К этой работе будут активно привлечены Министерство промышленности, городские власти, а также потенциал научного сообщества - ГКНТ и Национальная академия наук.

"Продукция, которую сегодня производит холдинг "Горизонт", должна быть увязана в экономику и активно использоваться в образовательной сфере, медицинской отрасли страны. Времени у нас немного, поэтому решение по этому вопросу должно быть принято в самое ближайшее время", - подчеркнула уполномоченная по городу Минску.

Директор компании ЗАО "Горизонт-Белинвест-Девелопер" Инна Ковалева добавила, что на данный момент разработана концепция реконструкции производственного квартала "Горизонт". "Сейчас она вынесена на обсуждение, чтобы где-то откорректировать и начать уже непосредственную реализацию проекта, - рассказала она. - Изначально здесь было телевизионное производство завода "Горизонт". В дальнейшем завод перенесли на улицу Софьи Ковалевской и стали готовить площадку для реализации проекта. Это центр города, и необходимо сделать наиболее эффективные вложения в это место". Инна Ковалева подчеркнула, что упор будет сделан на производство, рассчитанное на интеллектуальный труд.-0-