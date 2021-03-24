Кочанова поздравила победителей регионального конкурса сочинений "Если бы я был сенатором"

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги регионального конкурса сочинений "Если бы я был сенатором". Церемония награждения победителей прошла в Совете Республики. Участие в мероприятии приняли учащиеся средних школ Каменецкого и Малоритского районов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Ребята смогли не только посетить с экскурсией верхнюю палату парламента, но и пообщаться с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Как всегда, общение прошло в живой обстановке. Ребята активно задавали вопросы, и было заметно, что они несколько взволнованы возможностью посетить такой государственный орган.
"Прежде всего я хочу поблагодарить своих коллег, сенаторов, которые выступили инициаторами проведения такого замечательного конкурса. Очень много ребят отозвались и приняли в нем участие. Конечно, это важно для них - ознакомиться с работой такого государственного органа. Мы в свою очередь услышали, как они воспринимают работу членов Совета Республики, как они ее оценивают, чтобы они сделали. Я благодарна, что ребята привезли с собой свои сочинения. Мы их внимательно прочтем и обязательно разместим в нашем музее. Это хорошая инициатива, которая, думаю, будет поддержана не только в Брестской области", - сказала Наталья Кочанова.
Спикер подчеркнула, что Совет Республики открыт для всех, особенно для молодежи. "Мы взяли за практику не только выезжать в школы и встречаться с ребятами, но и проводить мероприятия здесь. Думаю, что это интересно. Если бы в своем юном возрасте я побывала в Совете Республики, наверное, память бы осталась на всю жизнь", - отметила она.
К слову, сочинения ребят привлекают не только глубиной проработки материала, но и серьезностью поднятых в них вопросов. Так, выпускница Пелищенской средней школы Ксения Жукова написала сочинение с диалогами одноклассников и их рассуждениями. "На уроке учительница русского языка предложила очень интересную тему: "Если бы я был сенатором". Тогда у всех одноклассников появились вопросы: кто такой сенатор и чем он занимается? Учительница коротко рассказала об этом, и тогда все вслух начали мечтать о своих законах. Это было интересно. Каждый выдвигал свои неординарные идеи. Но сочинение так писать никто и не взялся. Тогда я решила написать его сама и объединить в нем темы и законы всех тех, кто предлагал какие-то интересные идеи. Получилось такое сочинение с диалогами и рассуждениями", - рассказала Ксения.
Девушка отметила, что ее одноклассники хотели бы подготовить законы по охране животных, о запрете алкоголя, сигарет. "Я живу в агрогородке, и было много идей о его благоустройстве, а также чтобы молодежь могла развиваться, - добавила она. - Когда учительница сказала, что я заняла какое-то место в конкурсе и мне предложили поехать в Минск, то очень обрадовалась. Потому что это интересная возможность побывать в новых местах. Впечатление у меня хорошее. Обязательно обо всем расскажу своим одноклассникам".
Марк Максимок учится в 10 классе Олтушской средней школы. "Сочинение написать мне предложила мой учитель истории. И я подумал, что могу принести какую-то пользу своей стране, чтобы сенаторы рассмотрели мои предложения. Может, им что-нибудь понравится. Речь шла о дальнейшем развитии бесплатной медицины, о том, чтобы и дальше оставалось ЦТ, - поделился он. - Я очень сильно переживал перед поездкой. Меня переполняет волнение и восторг, что я сейчас нахожусь в здании Совета Республики".
Надежда Демедюк учится в той же школе. Только на год старше. "Мне показалось очень интересным поучаствовать в таком конкурсе, отчасти пофантазировать, найти какую-то новую для себя информацию. В своей работе я подняла несколько вопросов. В частности, писала об экологии, культурном и творческом развитии молодежи, антикоррупционной деятельности. Мне сочинение помогала писать мама, потому что она у меня очень творческий человек. Также моя учительница по истории внесла некоторые коррективы. Это наша коллективная победа", - заключила она.-0-
Фото Андрея Покумейко