Кочанова поздравила победителей регионального конкурса сочинений "Если бы я был сенатором"

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги регионального конкурса сочинений "Если бы я был сенатором". Церемония награждения победителей прошла в Совете Республики. Участие в мероприятии приняли учащиеся средних школ Каменецкого и Малоритского районов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ребята смогли не только посетить с экскурсией верхнюю палату парламента, но и пообщаться с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Как всегда, общение прошло в живой обстановке. Ребята активно задавали вопросы, и было заметно, что они несколько взволнованы возможностью посетить такой государственный орган.

"Прежде всего я хочу поблагодарить своих коллег, сенаторов, которые выступили инициаторами проведения такого замечательного конкурса. Очень много ребят отозвались и приняли в нем участие. Конечно, это важно для них - ознакомиться с работой такого государственного органа. Мы в свою очередь услышали, как они воспринимают работу членов Совета Республики, как они ее оценивают, чтобы они сделали. Я благодарна, что ребята привезли с собой свои сочинения. Мы их внимательно прочтем и обязательно разместим в нашем музее. Это хорошая инициатива, которая, думаю, будет поддержана не только в Брестской области", - сказала Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова вручила диплом Татьяне Корогодиной из Луковской средней школы

Спикер подчеркнула, что Совет Республики открыт для всех, особенно для молодежи. "Мы взяли за практику не только выезжать в школы и встречаться с ребятами, но и проводить мероприятия здесь. Думаю, что это интересно. Если бы в своем юном возрасте я побывала в Совете Республики, наверное, память бы осталась на всю жизнь", - отметила она.

К слову, сочинения ребят привлекают не только глубиной проработки материала, но и серьезностью поднятых в них вопросов. Так, выпускница Пелищенской средней школы Ксения Жукова написала сочинение с диалогами одноклассников и их рассуждениями. "На уроке учительница русского языка предложила очень интересную тему: "Если бы я был сенатором". Тогда у всех одноклассников появились вопросы: кто такой сенатор и чем он занимается? Учительница коротко рассказала об этом, и тогда все вслух начали мечтать о своих законах. Это было интересно. Каждый выдвигал свои неординарные идеи. Но сочинение так писать никто и не взялся. Тогда я решила написать его сама и объединить в нем темы и законы всех тех, кто предлагал какие-то интересные идеи. Получилось такое сочинение с диалогами и рассуждениями", - рассказала Ксения.

Девушка отметила, что ее одноклассники хотели бы подготовить законы по охране животных, о запрете алкоголя, сигарет. "Я живу в агрогородке, и было много идей о его благоустройстве, а также чтобы молодежь могла развиваться, - добавила она. - Когда учительница сказала, что я заняла какое-то место в конкурсе и мне предложили поехать в Минск, то очень обрадовалась. Потому что это интересная возможность побывать в новых местах. Впечатление у меня хорошее. Обязательно обо всем расскажу своим одноклассникам".

Школьники во время посещения Совета Республики

Марк Максимок учится в 10 классе Олтушской средней школы. "Сочинение написать мне предложила мой учитель истории. И я подумал, что могу принести какую-то пользу своей стране, чтобы сенаторы рассмотрели мои предложения. Может, им что-нибудь понравится. Речь шла о дальнейшем развитии бесплатной медицины, о том, чтобы и дальше оставалось ЦТ, - поделился он. - Я очень сильно переживал перед поездкой. Меня переполняет волнение и восторг, что я сейчас нахожусь в здании Совета Республики".

Надежда Демедюк учится в той же школе. Только на год старше. "Мне показалось очень интересным поучаствовать в таком конкурсе, отчасти пофантазировать, найти какую-то новую для себя информацию. В своей работе я подняла несколько вопросов. В частности, писала об экологии, культурном и творческом развитии молодежи, антикоррупционной деятельности. Мне сочинение помогала писать мама, потому что она у меня очень творческий человек. Также моя учительница по истории внесла некоторые коррективы. Это наша коллективная победа", - заключила она.-0-

Школьники во время посещения Совета Республики

Фото Андрея Покумейко