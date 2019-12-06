Кочанова представила сотрудникам Администрации Президента нового руководителя

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова представила сотрудникам Администрации Президента Беларуси нового руководителя Игоря Сергеенко и его заместителя Ольгу Чуприс, передает корреспондент БЕЛТА.

Указы о их назначении сегодня были подписаны главой государства, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Президента.

Наталья Кочанова пожелала новым руководителям целеустремленности и успехов в реализации поставленных задач. "Эта работа действительно не простая, но зато интересная", - отметила она.

Экс-глава Администрации Президента призналась, что три года работы в этой должности пролетели для нее очень быстро и сегодня ей тяжело расставаться с коллективом. "Я искренне признательна всем за работу, за науку, - поблагодарила она бывших подчиненных. - Год будет очень непростой, особенно для Администрации Президента. Я просто уверена: вы не сможете никого подвести".

Как сообщалось, 5 декабря Александр Лукашенко принял решение назначить первого заместителя председателя КГБ Игоря Сергеенко главой Администрации Президента. "Я сошелся на вашей кандидатуре. Много было обсуждений, разговоров. Что меня склонило больше всего - ваша работа в Комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете", - сказал глава государства.

Назначая проректора БГУ по учебной работе и образовательным инновациям Ольгу Чуприс заместителем главы Администрации Президента, Александр Лукашенко охарактеризовал ее как человека образованного, грамотного, имеющего опыт конституционной работы. "Нам очень сейчас нужен (и это востребовано жизнью) человек от науки, который умеет донести до людей языком юридическим, а иногда и простым, сложные юридические понятия и нормы, умеет разговаривать в любой аудитории", - отметил он.

Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации Президента и его заместителя Работавшие прежде в этих должностях займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.

Наталья Кочанова и Валерий Мицкевич, работавшие прежде в этих должностях, займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова была назначена Президентом членом Совета Республики седьмого созыва, сегодня ее избрали председателем верхней палаты парламента. Валерий Мицкевич стал депутатом Палаты представителей и был избран вице-спикером.-0-

Сенаторы избрали Наталью Кочанову председателем Совета Республики Наталья Кочанова поблагодарила членов Совета Республики за оказанное доверие. Со своей стороны она заверила, что сделает все необходимое, чтобы деятельность верхней палаты парламента была эффективной.

Валерий Мицкевич избран вице-спикером Палаты представителей Кандидатуру Валерия Мицкевича предложил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Вице-спикера депутаты избрали путем тайного голосования.