6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова представит Беларусь на ХIII Саммите женщин - спикеров парламентов в Вене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Саммит начинается сегодня, посвящен он роли женщин в борьбе с пандемией и восстановлении после нее с позиции гендерного равенства.

Наталья Кочанова направила обращение к участникам Саммита женщин - спикеров парламентов. Она отметила, что в Беларуси за время борьбы с пандемией накоплен ценный опыт, реализуется комплекс санитарных и медицинских мероприятий по лечению людей и противодействию распространению COVID-инфекции.

"Для обеспечения безопасности врачей и населения организовано собственное производство средств индивидуальной защиты. Отработана логистика лечения и наблюдения более легких пациентов на дому. Тяжелых - в больницах. Создана система санаториев для реабилитации пациентов. Организовано производство вакцины "Спутник V" на белорусских предприятиях. Активно ведется вакцинирование нашего населения", - отметила председатель Совета Республики.-0-