Кочанова: прямая телефонная линия является хорошей формой общения с людьми

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия является хорошей формой общения с людьми. Такое мнение журналистам высказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня спикер проводит прямую телефонную линию и традиционно телефон звонит непрерывно.

"Действительно, прямая телефонная линия - это хорошая форма общения с людьми. Потому что, когда ты проводишь прием по личным вопросам, то за время в 3 часа такое количество людей принять просто невозможно. А здесь люди обращаются со своими вопросами и проблемами. Поверьте, мы одинаково досконально рассматриваем как телефонные, так и письменные обращения. В этом нет никакого сомнения", - рассказала Наталья Кочанова.

По ее словам, главный результат прямых телефонных линий и личных приемов - возможность помочь человеку в решении его проблемы. "И таких примеров достаточно много. Я хочу сказать, что в адрес сенаторов, членов Совета Республики после проведения встреч с населением, прямых телефонных линий поступает достаточно много благодарственных писем, - отметила спикер. - Конечно, есть вопросы, которые ты просто не в состоянии решить. Где-то это межличностный конфликт, где-то эти вопросы уже были рассмотрены абсолютно на всех уровнях, включая Верховный суд, и тогда уже человеку помочь крайне непросто".

Сегодня Наталья Кочанова принимает звонки до 13.00 по телефону в Минске (8017) 328-53-24.-0-

Фото Павла Орловского