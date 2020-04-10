Кочанова проведет 15 апреля прямую телефонную линию

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова 15 апреля проведет прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефону в Минске (017) 328 53 24, проинформировали в пресс-службе.

Прямая телефонная линия пройдет также у заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко. Задать свой вопрос вице-спикеру можно будет 17 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону в Минске (017) 328 53 24.-0-