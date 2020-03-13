Кочанова проведет 18 марта прямую телефонную линию

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова 18 марта проведет прямую телефонную линию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефону в Минске 8 (017) 328-53-24.

В пресс-службе напомнили, что члены Президиума Совета Республики продолжают личные приемы граждан, их представителей и представителей юридических лиц. Так, 17 марта прием граждан проведет председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. 18 марта состоится прием у председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Сергея Сивца. 25 марта граждан примет председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Личный прием будет проходить в Минске по адресу: улица Кирова, 49. О порядке приема можно узнать по телефонам: 8 (017) 327- 46-76, 327-46-74.-0-