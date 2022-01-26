26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела рабочее совещание с медицинскими работниками. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В ходе очередного совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, которое прошло в режиме видеоконференции, традиционно приняли участие представители Министерства здравоохранения, учреждений здравоохранения Минска.

Характеризуя текущую эпидемиологическую ситуацию, специалисты отметили некоторый рост острых респираторных заболеваний и соответственно COVID-19. Детально проанализированы принимаемые и планируемые меры по лечению и профилактике распространения коронавирусной инфекции. Отдельное внимание уделено вопросам обследования экспресс-тестами на дому и тактике лечения бессимптомных пациентов.

Констатируется, что ситуация в целом управляемая и находится на контроле.-0-