Кочанова провела совещание по развитию производственных территорий холдинга "Горизонт"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совещание по вопросу развития холдингом "Горизонт" территории в границах ул.Куйбышева - пр.Машерова - ул.Красная- ул.Киселева под председательством спикера Совета Республики Натальи Кочановой прошло сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании рассматривались вопросы реализации одобренной главой государства концепции создания инновационного производства на территории холдинга "Горизонт". "Сегодня мы собрались, чтобы обсудить, как выполняется поручение Президента о комплексном освоении этой территории для открытия там инновационных производств. Мы договорились и разработали план-график по комплексному освоению этих территорий. Поэтому хотелось бы услышать, как продвигается реализация этого очень важного проекта для нашей страны", - рассказала Наталья Кочанова.

Сегодняшнее совещание прошло на базе Совета Республики. "Но перед Новым годом мы вновь встретимся уже на вашей территории", - отметила спикер.

Функциональное наполнение концепции проекта базируется на перспективных и инновационных направлениях с применением комплексных решений на основе искусственного интеллекта, высокоскоростных телекоммуникационных системах и энергоэффективных LED-технологиях. Ее реализация позволит создать уникальную для страны территорию передовых технологий и производственных инноваций, современный научно-технологический инновационный комплекс по разработке и коммерциализации новых технологий, новые рабочие места, аккумулировать интеллектуальный потенциал страны и создать на площадке предприятия территорию производственных инноваций - инновационно-производственный NeoПарк. Все мероприятия планируется осуществить в текущей пятилетке.

Как пояснил генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрий Предко, проект состоит из трех этапов. Реализация первого начата в этом году и должна быть завершена в 2023-м. "Утвержден план. Он согласован со всеми заинтересованными", - отметил он.

Юрий Предко

По словам гендиректора, NeoПарк - это уникальный проект для Беларуси. NeoПарк будет размещать инновационное производство и, естественно, изготавливать там инновационные изделия, которые используются сегодня или будут использоваться в ближайшем будущем. Первая разработка, которую мы сейчас делаем, - это умное управление электричеством. Можно сказать просто - это инновационная умная розетка. Она будет состоять из комплекса наборных функций: давать электричество, управлять им. Мы сегодня видим, что это достаточно востребовано, и уже имеем первый заказ от крупной компании ориентировочно на 1 млн изделий в год, - отметил он. - А дальше все то, что связано с умным домом, умным городом. Причем система управления, в том числе изображением, - это те изделия, которые мы сегодня делаем. Телевизор сегодня перешел свою функцию. Это умные изделия, которые управляются голосом и подхватывают беспроводные сигналы".

Юрий Предко подчеркнул, что сегодня "Горизонт" выпускает около 300 моделей продукции. "Причем, она обновляется каждые полгода. У нас инновационный продукт составляет около 70%. Рост объемов экспорта в этом году к прошлому составил 60%. То есть у нас не было падений в прошлом году, как и в этом", - констатировал гендиректор.

Директор ЗАО "Горизонт - Белинвест - Девелопер" Инна Ковалева добавила, что продукция "Горизонта" всегда была и остается доступной для потребителей. "Причем качество не уступает зарубежным аналогам, а в чем-то даже и лучше. "Горизонт" всегда работал и будет работать для людей. Мы работаем с очень сильными мировыми лидерами в сфере электроники и производства телевизоров, - рассказала она. - Что касается NeoПарка - это будет интересный и уникальный проект для Беларуси. Мы хотим привлечь нашу молодежь для того, чтобы наша республика развивалась и была впереди всех. У нас будут проекты завтрашнего дня, проекты будущего. Это будет однозначно прорыв для страны и "Горизонта". Мы уже начали практическую реализацию первой очереди проекта. Это два корпуса, с которых и будет начинаться наш инновационный NeoПарк. Уже начаты строительно-монтажные работы. В ближайшее время вы сможете увидеть все своими глазами".-0-

Инна Ковалева

Фото Андрея Покумейко