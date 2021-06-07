Кочанова провела совещание по вопросам подготовки Форума регионов Беларуси и России

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела совещание по вопросам подготовки и проведения VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

С участием заинтересованных руководителей республиканских органов государственного управления обсуждены общие вопросы подготовки и проведения предстоящего форума, а также мероприятий, входящих в его официальную программу: заседаний секций, межпарламентской комиссии, совета делового сотрудничества, пленарного заседания, встречи с руководителями местных органов власти. Особый акцент сделан на подготовке к подписанию контрактов, межправительственных и межрегиональных соглашений, использовании ресурса городов-побратимов для информирования партнеров в зарубежных странах о ситуации в Беларуси. В совещании в областных студиях участвовали председатели облисполкомов и областных советов депутатов.

"Традиционно в наших странах проводится Форум регионов Беларуси и России. Это великолепная идея, которая возникла много лет назад. Уже восьмой форум будем проводить в этом году. К сожалению, в прошлом году с учетом пандемии мы не смогли встретиться и форум проходил в режиме онлайн. Поэтому мы ждем прежде всего встречи со своими коллегами, чтобы обсудить все те вопросы, которые вынесены на повестку форума", - рассказала Наталья Кочанова.

VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет в этом году с 29 июня по 1 июля в Московской области. Его главной темой станет научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации. "Это очень важная тема, которая актуальна и перспективна для наших стран. Кроме того, запланировано подписание контрактов, соглашений, что всегда традиционно является важным направлением в работе форума, - отметила спикер. - У нас уже подготовлен ряд контрактов к подписанию. Ряд уже подписан в рамках подготовки к форуму. Поэтому мы надеемся, что достигнем запланированной суммы в $700 млн. Более того, рассчитываем подписать контракты на более весомую цифру. Мы уже говорим о $900 млн. Ну и, конечно, будут заключены соглашения между предприятиями и регионами".

Наталья Кочанова выразила уверенность, что форум пройдет на достаточно высоком уровне. "Мы всегда готовимся очень серьезно к проведению этого важного мероприятия, потому что традиционно в нем принимают участие главы государств наших стран. Александр Лукашенко и Владимир Путин всегда придавали и придают этому форуму большое значение", - заключила она.

В частности, запланирована работа шести секций. В план также включено проведение молодежного форума двух стран.

Как отметил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, в состав белорусской делегации войдут около 60 человек. Форум пройдет в гибридной форме. Так, 29 июня он начнется в режиме онлайн, на следующий день работа продолжится в офлайн-режиме. Именно в этот день состоится встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Беларуси.

На полях форума будет возможность пообщаться и у молодежи двух стран. "Предлагается рассмотреть ряд вопросов, которые касаются активизации деятельности молодежных организаций и молодежных лидеров, участия молодежи в виртуальном информационном пространстве, развития новых форм диалога и сотрудничества между молодыми людьми двух стран, а также значимости совместной разработки информационной политики, направленной на формирование у молодежи устойчивых мотивационных основ добрососедства", - отметил заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Иванец.

Как добавил первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич, форум будет широко освещаться в СМИ двух стран. Более того, на его взгляд, было бы неплохо отразить богатую историю самого форума, рассказать, как были реализованы ранее принятые решения, чем нынешний форум будет отличаться от предыдущих, а также широко представить информацию о планируемых контрактах и соглашениях.-0-

Фото Андрея Покумейко