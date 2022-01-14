Кочанова проводит встречу с гражданами по обсуждению проекта Конституции

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная приемная при Совете Республики по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию продолжает работу. Сегодня встречу с гражданами по обсуждению проекта Конституции проводит председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча спикера с гражданами продлится до 12.00. Прием проводится лично. С 12.00 до 17.00 встречу с гражданами проведет председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики, член Конституционной комиссии Сергей Сивец.

Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан, каждые понедельник, среду и пятницу с 11.00 до 17.00 по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 47.

В связи с большим числом желающих обратиться к членам Совета Республики встречи с гражданами будут проводиться по предварительной записи. Запись осуществляется по телефонам: 8 (017) 321-22-98, 327-46-74, 327-46-76.-0-