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24 ноября 2020, 16:58

Кочанова: работа по воспитанию подрастающего поколения должна быть более эффективной

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадка Совета Республики объединила сегодня Министерство образования, Белорусскую православную церковь и парламентариев. У всех общий интерес - воспитание подрастающего поколения, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова напомнила, что в начале ноября Президент встретился с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси. Сегодняшняя встреча стала продолжением разговора, начатого на высоком уровне. "На совещании присутствует митрополит Вениамин, министр образования Игорь Карпенко, его заместители и священнослужители. Это те люди, которые занимаются организацией воспитательного процесса в нашей стране. Мы дадим всем слово для того, чтобы обсудить вопросы, которые касаются нравственно-духовного воспитания подрастающего поколения на всех уровнях образования. По итогам нашего совещания мы выработаем подходы, которые сегодня можно и нужно развивать, чтобы непростая работа по воспитанию подрастающего поколения была более эффективной", - сказала спикер.

Игорь Карпенко отметил, что между Белорусской православной церковью и Министерством образования сложилось традиционное взаимодействие. "Подписан соответствующий договор, создан координационный совет по взаимодействию. Мы регулярно проводим его заседания. В этой работе особое внимание уделяем вопросам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Сегодня в школах уже внедрены факультативные курсы "Основы православной культуры" с 1 по 8 класс. Сейчас на экспертизе находится соответствующая программа для старшеклассников. Это также будет факультатив по выбору, - рассказал он.

Министр образования подчеркнул, что есть договоренность с митрополитом периодически встречаться и обсуждать вопросы взаимодействия. "Вот возникла необходимость на уровне Совета Республики сегодня пообщаться, озвучить наши инициативы. Если они будут поддержаны, то в дальнейшем, конечно, будут реализованы в рамках тех договоренностей, которые есть между БПЦ и Министерством образования", - пояснил министр.

"У нас есть определенные наметки на будущее. Но когда прошла встреча у Александра Григорьевича, мы увидели, что можно еще больше сделать, - добавил митрополит Вениамин. - Долгое время в нашем обществе формировалось такое понимание, что молодой человек должен быть успешным, чтобы он хорошо учился, приобретал определенные знания, занимался спортом, музыкой и так далее. В конце концов поступал в престижный вуз, получал специальность, имел хороший заработок и уважение в обществе. Вот это все складывалось в понятие "успешность". Но со временем оказалось, что этого недостаточно. С одной стороны - для того, чтобы быть счастливым и достигнуть цели своей жизни. С другой стороны, когда люди ориентированы только на эту цель, они как-то больше сконцентрированы на себе, на своем результате и не всегда замечают своих ближних, других людей. Чтобы воспитывалась духовно развитая молодежь, несомненно, надо несколько изменить и этот вопрос. Понятно, что молодым людям нужно получать хорошее образование. Но вместе с тем важно, чтобы они любили Родину".-0-

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