Кочанова: самое главное достояние в нашей стране - люди

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова вручила сегодня государственные награды и благодарности Президента главам администраций районов Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я искренне рада приветствовать вас сегодня в этом зале. В канун Нового года по традиции глава государства принимает решение о награждении наших людей почетными званиями, грамотами, медалями, орденами. И по поручению Александра Григорьевича я сегодня с удовольствием выполню приятную миссию и вручу вам высокие государственные награды, - сказала Наталья Кочанова. - Церемония чествования - это всегда подведение итогов. Я хотела бы поблагодарить вас за совместную работу. Мне, как уполномоченной по городу Минску, очень приятно выполнять эту миссию. Потому что вы - люди чести, долга, вы прекрасно работаете во благо нашей родной страны, нашего города, наших людей. Потому что самое главное достояние в нашей стране - это люди".

Спикер пожелала главам администраций новых успехов во благо Беларуси, города Минска и белорусского народа, а также здоровья, счастья, благополучия.

Медаль "За трудовые заслуги"

Медалью "За трудовые заслуги" награждены главы администраций: Ленинского района - Петр Шостак, Партизанского района - Валерий Вороницкий, Московского района - Татьяна Колядко, Заводского района - Сергей Масляк, Центрального района - Дмитрий Петруша.

Благодарность Президента объявлена главам администраций: Фрунзенского района - Сергею Шкрудневу, Советского района - Сергею Хильману, Первомайского района - Дмитрию Шашку, Октябрьского района - Геннадию Люботынскому.

Как отметил глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша, медаль "За трудовые заслуги" - заслуга всех тружеников района. "В первую очередь я бы хотел поблагодарить их и с уверенностью сказать, что в следующем году мы только приумножим наши успехи, - отметил он. - Мы на эту награду работали несколько лет. Мы к ней шли, получая от года к году высокую оценку своей работе. Администрация Центрального района отмечена на республиканской Доске почета. Хочу всех поблагодарить за то, что внесли свою лепту в это".

Центральный район активно развивается. "Мы наращиваем темпы в жилищном строительстве. Не отстает социальная сфера, управление образования традиционно на лидирующих позициях. Экономика также не хромает. По итогам 2020 года мы выходим с достаточно хорошими показателями", - заверил он.

"Конечно, приятно и почетно, что мы получили награду, - добавляет глава администрации Московского района Татьяна Колядко. - Но это заслуга не только администрации, но и, самое главное, многотысячных субъектов хозяйствования. У нас в Московском районе их более 20 тыс. Если посмотреть по количеству работающих, то до 15% от всех работающих города Минска трудятся в Московском районе. Поэтому это большая заслуга каждого из работников. Своим профессионализмом, добрым отношением к труду, высокой ответственностью они обеспечивают развитие района".

Глава администрации акцентировала внимание, что Московский район - молодой и динамично развивающийся. "И не скажешь, что он чисто промышленный, потому что у нас много представлено различных сфер деятельности, основные вузы. Это молодежный район - более 80 тыс. проживает именно молодежи. Мы и этому блоку уделяем большое внимание, - отметила она. - Этот год, хотя был достаточно сложным, но в экономическом плане все целевые показатели, которые району доведены, обеспечены. В первую очередь достаточно активна внешнеэкономическая деятельность. Мы работаем с более чем 70 странами. В начале января будет открытие нового физкультурно-оздоровительного центра на проспекте Дзержинского. В прошлом году открыли два детских сада: в Брилевичах и Михалово. Они расположены в новых, уютных жилых микрорайонах в шаговой доступности. Большое внимание уделяется здравоохранению. Сейчас ведется строительство поликлиники, а также одного из корпусов Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Это все дополнительная забота о человеке".

Во время церемонии

В Московском районе в этом году начато строительство Санкт-Петербургского квартала. "Оно получит продолжение в следующем году, в 2022-м будем принимать новоселов - нуждающихся в улучшении жилищных условий. Большое внимание уделяется многодетным семьям. Около 600 семей в этом году получили жилье. Мы прекрасно понимаем, какие льготы и преференции предусмотрены для этой категории граждан, - подчеркнула она. - Поэтому накануне Нового года еще раз хочется сказать слова благодарности всем жителям, труженикам предприятий, учреждений, объектов торговли и услуг. Они внесли большую лепту в развитие нашего района. И пожелать им в новом году здоровья, мира, добра и благополучия".-0-

Фото Андрея Покумейко

Наталья Кочанова вручила медаль "За трудовые заслуги" главе администрации Московского района города Минска Татьяне Колядко

Наталья Кочанова вручила медаль "За трудовые заслуги" главе администрации Заводского района города Минска Сергею Масляку

Наталья Кочанова вручила медаль "За трудовые заслуги" главе администрации Центрального района города Минска Дмитрию Петруше

Наталья Кочанова вручила Благодарность Президента Республики Беларусь главе администрации Фрунзенского района города Минска Сергею Шкрудневу

Наталья Кочанова вручает Благодарность Президента Республики Беларусь главе администрации Советского района города Минска Сергею Хильману

Глава администрации Советского района города Минска Сергей Хильман удостоен Благодарности Президента