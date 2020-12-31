Кочанова: самое главное достояние в нашей стране - люди

Всебелорусское народное собрание
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 31 декабря 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:48 Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с Новым годом Президент
16:45 Беларусь продолжит развитие зоны свободной торговли в СНГ Политика
16:37 Электронный банк судебных решений доступен на Национальном правовом интернет-портале Общество
16:36 Беларусь будет противодействовать попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны Политика
16:29 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 3246 Общество
16:28 Беларусь намерена углубить интеграционные процессы в СНГ Политика
16:18 Концепция председательства Беларуси в СНГ в 2021 году: выработка подходов по региональным связям Политика
16:00 Кочанова: самое главное достояние в нашей стране - люди Общество
15:55 Завод по производству специальной электроники в Браславе начнет работу в 2021 году Регионы
15:38 Виталий Жуковский стал главным тренером футболистов БАТЭ Спорт
15:35 Участники массовых беспорядков в Бресте попались на краже металлических труб Происшествия
15:24 Двое несовершеннолетних пешеходов пострадали в ДТП в Брестской области Происшествия
15:17 Цуран: Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов Общество
15:09 Правительство США повысит тарифы на некоторые товары из ЕС В мире
15:07 COVID-19 перевернул мировую экономику в 2020 году - Reuters В мире
15:06 Шведская полиция остановила на границе с Данией почти 450 граждан Германии В мире
15:03 Во Франции скончался известный актер и режиссер Робер Оссейн В мире
15:03 Лукашенко направил соболезнование в связи с землетрясением в Хорватии Президент
14:51 Правительство утвердило госпрограмму "Рынок труда и содействие занятости" до 2025 года Экономика
14:47 Следователи Минской области приняли участие в акции "Наши дети" Регионы
14:41 Кубраков вручил госнаграды сотрудникам ОВД и военнослужащим внутренних войск МВД Регионы
14:35 В Витебской области выбрали 310 представителей на VI Всебелорусское народное собрание Регионы
14:34 Дед Мороз и Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом пассажиров метро Регионы
14:20 Рост зарплат бюджетников, пенсии и дорожный сбор – что еще изменится с Нового года Общество
13:48 В Миннеаполисе вспыхнули протесты после убийства полицейскими мужчины В мире
13:39 Лукашенко поделился своим предновогодним желанием Президент
13:34 В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными Общество
13:27 Бывшего студента БГУИР будут судить за попытку сорвать учебный процесс в университете Происшествия
13:27 "Дежурный по стране" - Лукашенко рассказал, как проведет Новый год Президент
13:24 Лукашенко: справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны Президент
Все новости
Все новости
Общество
31 декабря 2020, 16:00

Кочанова: самое главное достояние в нашей стране - люди

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова вручила сегодня государственные награды и благодарности Президента главам администраций районов Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я искренне рада приветствовать вас сегодня в этом зале. В канун Нового года по традиции глава государства принимает решение о награждении наших людей почетными званиями, грамотами, медалями, орденами. И по поручению Александра Григорьевича я сегодня с удовольствием выполню приятную миссию и вручу вам высокие государственные награды, - сказала Наталья Кочанова. - Церемония чествования - это всегда подведение итогов. Я хотела бы поблагодарить вас за совместную работу. Мне, как уполномоченной по городу Минску, очень приятно выполнять эту миссию. Потому что вы - люди чести, долга, вы прекрасно работаете во благо нашей родной страны, нашего города, наших людей. Потому что самое главное достояние в нашей стране - это люди".

Спикер пожелала главам администраций новых успехов во благо Беларуси, города Минска и белорусского народа, а также здоровья, счастья, благополучия.

Медаль "За трудовые заслуги"
Медаль "За трудовые заслуги"

Медалью "За трудовые заслуги" награждены главы администраций: Ленинского района - Петр Шостак, Партизанского района - Валерий Вороницкий, Московского района - Татьяна Колядко, Заводского района - Сергей Масляк, Центрального района - Дмитрий Петруша.

Благодарность Президента объявлена главам администраций: Фрунзенского района - Сергею Шкрудневу, Советского района - Сергею Хильману, Первомайского района - Дмитрию Шашку, Октябрьского района - Геннадию Люботынскому.

Как отметил глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша, медаль "За трудовые заслуги" - заслуга всех тружеников района. "В первую очередь я бы хотел поблагодарить их и с уверенностью сказать, что в следующем году мы только приумножим наши успехи, - отметил он. - Мы на эту награду работали несколько лет. Мы к ней шли, получая от года к году высокую оценку своей работе. Администрация Центрального района отмечена на республиканской Доске почета. Хочу всех поблагодарить за то, что внесли свою лепту в это".

Центральный район активно развивается. "Мы наращиваем темпы в жилищном строительстве. Не отстает социальная сфера, управление образования традиционно на лидирующих позициях. Экономика также не хромает. По итогам 2020 года мы выходим с достаточно хорошими показателями", - заверил он.

"Конечно, приятно и почетно, что мы получили награду, - добавляет глава администрации Московского района Татьяна Колядко. - Но это заслуга не только администрации, но и, самое главное, многотысячных субъектов хозяйствования. У нас в Московском районе их более 20 тыс. Если посмотреть по количеству работающих, то до 15% от всех работающих города Минска трудятся в Московском районе. Поэтому это большая заслуга каждого из работников. Своим профессионализмом, добрым отношением к труду, высокой ответственностью они обеспечивают развитие района".

Глава администрации акцентировала внимание, что Московский район - молодой и динамично развивающийся. "И не скажешь, что он чисто промышленный, потому что у нас много представлено различных сфер деятельности, основные вузы. Это молодежный район - более 80 тыс. проживает именно молодежи. Мы и этому блоку уделяем большое внимание, - отметила она. - Этот год, хотя был достаточно сложным, но в экономическом плане все целевые показатели, которые району доведены, обеспечены. В первую очередь достаточно активна внешнеэкономическая деятельность. Мы работаем с более чем 70 странами. В начале января будет открытие нового физкультурно-оздоровительного центра на проспекте Дзержинского. В прошлом году открыли два детских сада: в Брилевичах и Михалово. Они расположены в новых, уютных жилых микрорайонах в шаговой доступности. Большое внимание уделяется здравоохранению. Сейчас ведется строительство поликлиники, а также одного из корпусов Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Это все дополнительная забота о человеке".

Во время церемонии
Во время церемонии

В Московском районе в этом году начато строительство Санкт-Петербургского квартала. "Оно получит продолжение в следующем году, в 2022-м будем принимать новоселов - нуждающихся в улучшении жилищных условий. Большое внимание уделяется многодетным семьям. Около 600 семей в этом году получили жилье. Мы прекрасно понимаем, какие льготы и преференции предусмотрены для этой категории граждан, - подчеркнула она. - Поэтому накануне Нового года еще раз хочется сказать слова благодарности всем жителям, труженикам предприятий, учреждений, объектов торговли и услуг. Они внесли большую лепту в развитие нашего района. И пожелать им в новом году здоровья, мира, добра и благополучия".-0-

Фото Андрея Покумейко

Наталья Кочанова вручила медаль "За трудовые заслуги" главе администрации Московского района города Минска Татьяне Колядко
Наталья Кочанова вручила медаль "За трудовые заслуги" главе администрации Московского района города Минска Татьяне Колядко
Наталья Кочанова вручила медаль "За трудовые заслуги" главе администрации Заводского района города Минска Сергею Масляку
Наталья Кочанова вручила медаль "За трудовые заслуги" главе администрации Заводского района города Минска Сергею Масляку
Наталья Кочанова вручила медаль "За трудовые заслуги" главе администрации Центрального района города Минска Дмитрию Петруше
Наталья Кочанова вручила медаль "За трудовые заслуги" главе администрации Центрального района города Минска Дмитрию Петруше
Наталья Кочанова вручила Благодарность Президента Республики Беларусь главе администрации Фрунзенского района города Минска Сергею Шкрудневу
Наталья Кочанова вручила Благодарность Президента Республики Беларусь главе администрации Фрунзенского района города Минска Сергею Шкрудневу
Наталья Кочанова вручает Благодарность Президента Республики Беларусь главе администрации Советского района города Минска Сергею Хильману
Наталья Кочанова вручает Благодарность Президента Республики Беларусь главе администрации Советского района города Минска Сергею Хильману
Глава администрации Советского района города Минска Сергей Хильман удостоен Благодарности Президента
Глава администрации Советского района города Минска Сергей Хильман удостоен Благодарности Президента

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Кочанова
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Электронный банк судебных решений доступен на Национальном правовом интернет-портале
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 3246
Артем Цуран. Фото из архива Цуран: Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов
Фото из архива Рост зарплат бюджетников, пенсии и дорожный сбор – что еще изменится с Нового года
Фото из архива В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными
Фото из архива "Белпочта" определила график работы на новогодние праздники
Главное
Александр Лукашенко во время посещения РНПЦ Лукашенко в канун Нового года посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет - Лукашенко
Кочанова: самое главное достояние в нашей стране - люди
Рождественская акция на элитную недвижимость. Успейте приобрести. Предложение ограничено! Цена от 2000 рублей за метр
Топ-новости
Лукашенко: справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны
Правительство утвердило госпрограмму "Рынок труда и содействие занятости" до 2025 года
ОДКБ полна решимости в 2021 году отстаивать интересы государств-членов организации - Зась
Базовая величина с 1 января увеличивается до Br29
Гололедица, дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси в выходные
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1923 пациента с COVID-19, выписаны 3246
Цуран: Минск на Всебелорусском народном собрании представят 370 делегатов
МНС пояснило изменения по НДС на лекарства и продтовары с 1 января
В условиях гололедицы ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными
"Белпочта" определила график работы на новогодние праздники
Церемония вручения госнаград прошла в Минской ратуше
Бизнес будет обязан использовать электронные накладные для прослеживаемых товаров
МАРТ напоминает о запрете на продажу пиротехники
Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 1 января
Новые тарифы на ЖКУ для населения установлены в Минске
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.