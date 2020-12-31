Кочанова: самое главное достояние в нашей стране - люди

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова вручила сегодня государственные награды и благодарности Президента главам администраций районов Минска, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я искренне рада приветствовать вас сегодня в этом зале. В канун Нового года по традиции глава государства принимает решение о награждении наших людей почетными званиями, грамотами, медалями, орденами. И по поручению Александра Григорьевича я сегодня с удовольствием выполню приятную миссию и вручу вам высокие государственные награды, - сказала Наталья Кочанова. - Церемония чествования - это всегда подведение итогов. Я хотела бы поблагодарить вас за совместную работу. Мне, как уполномоченной по городу Минску, очень приятно выполнять эту миссию. Потому что вы - люди чести, долга, вы прекрасно работаете во благо нашей родной страны, нашего города, наших людей. Потому что самое главное достояние в нашей стране - это люди".
Спикер пожелала главам администраций новых успехов во благо Беларуси, города Минска и белорусского народа, а также здоровья, счастья, благополучия.
Медалью "За трудовые заслуги" награждены главы администраций: Ленинского района - Петр Шостак, Партизанского района - Валерий Вороницкий, Московского района - Татьяна Колядко, Заводского района - Сергей Масляк, Центрального района - Дмитрий Петруша.
Благодарность Президента объявлена главам администраций: Фрунзенского района - Сергею Шкрудневу, Советского района - Сергею Хильману, Первомайского района - Дмитрию Шашку, Октябрьского района - Геннадию Люботынскому.
Как отметил глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша, медаль "За трудовые заслуги" - заслуга всех тружеников района. "В первую очередь я бы хотел поблагодарить их и с уверенностью сказать, что в следующем году мы только приумножим наши успехи, - отметил он. - Мы на эту награду работали несколько лет. Мы к ней шли, получая от года к году высокую оценку своей работе. Администрация Центрального района отмечена на республиканской Доске почета. Хочу всех поблагодарить за то, что внесли свою лепту в это".
Центральный район активно развивается. "Мы наращиваем темпы в жилищном строительстве. Не отстает социальная сфера, управление образования традиционно на лидирующих позициях. Экономика также не хромает. По итогам 2020 года мы выходим с достаточно хорошими показателями", - заверил он.
"Конечно, приятно и почетно, что мы получили награду, - добавляет глава администрации Московского района Татьяна Колядко. - Но это заслуга не только администрации, но и, самое главное, многотысячных субъектов хозяйствования. У нас в Московском районе их более 20 тыс. Если посмотреть по количеству работающих, то до 15% от всех работающих города Минска трудятся в Московском районе. Поэтому это большая заслуга каждого из работников. Своим профессионализмом, добрым отношением к труду, высокой ответственностью они обеспечивают развитие района".
Глава администрации акцентировала внимание, что Московский район - молодой и динамично развивающийся. "И не скажешь, что он чисто промышленный, потому что у нас много представлено различных сфер деятельности, основные вузы. Это молодежный район - более 80 тыс. проживает именно молодежи. Мы и этому блоку уделяем большое внимание, - отметила она. - Этот год, хотя был достаточно сложным, но в экономическом плане все целевые показатели, которые району доведены, обеспечены. В первую очередь достаточно активна внешнеэкономическая деятельность. Мы работаем с более чем 70 странами. В начале января будет открытие нового физкультурно-оздоровительного центра на проспекте Дзержинского. В прошлом году открыли два детских сада: в Брилевичах и Михалово. Они расположены в новых, уютных жилых микрорайонах в шаговой доступности. Большое внимание уделяется здравоохранению. Сейчас ведется строительство поликлиники, а также одного из корпусов Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии. Это все дополнительная забота о человеке".
В Московском районе в этом году начато строительство Санкт-Петербургского квартала. "Оно получит продолжение в следующем году, в 2022-м будем принимать новоселов - нуждающихся в улучшении жилищных условий. Большое внимание уделяется многодетным семьям. Около 600 семей в этом году получили жилье. Мы прекрасно понимаем, какие льготы и преференции предусмотрены для этой категории граждан, - подчеркнула она. - Поэтому накануне Нового года еще раз хочется сказать слова благодарности всем жителям, труженикам предприятий, учреждений, объектов торговли и услуг. Они внесли большую лепту в развитие нашего района. И пожелать им в новом году здоровья, мира, добра и благополучия".-0-
Фото Андрея Покумейко