Кочанова: ситуация на границе показала, что человеческая жизнь для западных демократов ничего не стоит

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на белорусско-польской границе показала, что человеческая жизнь для западных демократов ничего не стоит. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация, которая разворачивается вокруг Беларуси, не может не волновать каждого из нас. На нашу страну продолжается гибридное давление. Методы атаки становятся все циничнее и антигуманнее, выходят за все границы здравого смысла и человеческой морали. Сначала нашу государственность попытались уничтожить блицкригом, когда не получилось - начали душить санкциями. В адрес Беларуси, белорусских властей и белорусского народа не прекращается поток фальши и лжи. Нашим представителям создаются всяческие препятствия в доведении миру правды - блокируется участие в международных мероприятиях, а европейским журналистам запрещается общаться с нами", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, сейчас западные "кукловоды" опустились до использования в качестве гибридного оружия ни в чем не повинных людей. "Немыслимо, что в XXI веке беженцев не только выталкивают к нам силой, применяют против них слезоточивый газ, светошумовые гранаты, ядохимикаты, но и не гнушаются в прямом смысле подбрасыванием их мертвых изможденных тел на белорусскую территорию. Западные политики боятся показать своему народу правду, десятилетиями навязываемая "демократия" не справляется с насущными проблемами, будь то пандемия или приток мигрантов. Собственные слабости и ошибки они пытаются закамуфлировать под якобы более значимые проблемы других стран и народов", - подчеркнула спикер.

"Миграционная ситуация на белорусско-польской границе показала, что человеческая жизнь для западных демократов ничего не стоит. Им не жаль ни женщин, ни детей, ни стариков, которые, поддавшись на их же обещания, отправились в Евросоюз за лучшей жизнью, а сейчас уже третью неделю вынуждены пребывать в полной неопределенности. К счастью для этих людей в качестве транзитной территории они выбрали именно Беларусь. Ведь для нас, белорусов, нет чужой боли - и мы не оставили беженцев в беде", - отметила она.

Все государственные органы, общественные организации и просто граждане откликнулись и помогают беженцам. "В числе первых, кто предложил свою помощь и оказал содействие, - Совет Республики. По поручению главы государства мы осуществляем общее координирование гуманитарной миссией на границе. Особое внимание - женщинам и детям. С самого первого дня образования стихийного лагеря и до сих пор председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович находится на границе для реализации поручения на месте. Многие сенаторы также непосредственно подключились к решению этого вопроса", - констатировала Наталья Кочанова.

"Президиум Совета Республики сразу же обратился к международному сообществу с призывом не оставаться равнодушными и приложить усилия для урегулирования этой ситуации в конструктивном ключе. Первичная организация Белорусского союза женщин Совета Республики на нашей площадке собрала круглый стол с участием представительниц первичек республики, где также было принято обращение. В рамках мероприятий Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств мы выступили с заявлением о миграционной ситуации на белорусско-польской границе. Мы призвали страны - участницы Содружества объединить усилия в противостоянии этому вызову", - напомнила спикер. - Также мы обратились к председателю Межпарламентского союза с требованием предпринять действенные и неотложные меры по недопущению включения данного пункта в повестку дня и совместно с Министерством иностранных дел убедили дружественные Беларуси государства поддержать нашу страну".

"Мы не можем молчать. Наше главное оружие в этом безумии - наша правда. И мы должны доносить ее миру. Наш долг - сохранить суверенную и независимую Беларусь, мир и спокойствие в нашей стране", - заключила Наталья Кочанова.-0-