Кочанова: участие в субботнике важно для каждого белоруса

20 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Участие в республиканском субботнике важно для каждого, это позволяет внести частичку своего труда в благоустройство родной страны. Такое мнение высказала сегодня глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова на республиканском субботнике в Полоцке, передает корреспондент БЕЛТА.

"Участие в республиканском субботнике важно для каждого и уже стало доброй традицией для всех белорусов. Мы приходим поработать физически, но вместе с тем получить удовольствие от общения с людьми, с которыми рядом работаем", - подчеркнула Наталья Кочанова.

"Мне сегодня очень приятно было работать с ветеранами - замечательными людьми, которым уже много лет, которые прошли войну, восстановили нашу страну после военного лихолетья, а сегодня вместе со всеми высаживали деревья, - добавила она. - Но самое важное, что рядом трудились и кадеты. Наша молодежь перенимает опыт доброго отношения к своей стране и эти славные традиции: в субботник быть вместе, чтобы внести частичку своего труда в благоустройство родной страны".

На своей малой родине Наталья Кочанова старается бывать по возможности чаще, получая здесь огромную душевную подзарядку. "Я с трепетом отношусь к своей малой родине, Полоцку, имею непрерывную связь с городом, потому что люди мне звонят, приезжают, рассказывают, что происходит", - рассказала Наталья Кочанова.

В Полоцке глава Администрации Президента вместе с активом района, представителями общественных и профсоюзных организаций, ветеранами и молодежью приняла участие в закладке липовой аллеи на Кургане Бессмертия. В честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков сегодня здесь было высажено 108 деревьев - именно столько ветеранов Великой Отечественной войны проживает сегодня в районе.

Помимо высадки аллеи, участники субботника благоустроили дорожки, восстановили подсветку, обрезали деревья и навели порядок на территории. Аналогичные работы проводились сегодня в районе повсеместно. В них было задействовано около 30 тыс. человек, в том числе почти 400 - на Кургане Бессмертия.-0-