Кочанова: украинский народ всегда был и остается родным для нас

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась сегодня с украинскими политиками Александром Морозом, Алексеем Бережным и Василием Цушко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я искренне рада вас приветствовать в Совете Республики. Конечно, эта встреча для нас важна, думаю, и для вас она будет небезынтересной. Украина всегда была и остается для нас близкой соседкой, той страной, с которой нас связывают долгие годы дружественных, родственных отношений. И украинский народ всегда был родным для нас. В этом нет никакого сомнения и это действительно так. Вы знаете, что мы всегда радовались тем отношениям, которые складывались между нашими странами, той поддержке, которая была в международных организациях, когда проходили встречи на высоком и высшем уровне, когда у нас складывались добрососедские отношения. Сегодня по инициативе украинской стороны эти отношения поставлены на паузу, к сожалению. Но все равно сотрудничество осталось - торгово-экономические, культурные связи, а самое главное - народная дипломатия. Это самое важное. Как белорусский народ относится по-доброму к украинскому, так и украинский - к белорусскому. И в этом нет никакого сомнения. Уверена, что сегодняшняя ситуация временная и здравый разум возобладает", - сказала Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова

По ее словам, этот визит позволит украинским политикам ознакомиться с реальной ситуацией в нашей стране. "Определенные события, которые произошли в Беларуси в прошлом году, не могут нас не беспокоить сегодня. И вы знаете реакцию некоторых стран на эту ситуацию. Но лучше не слышать, а посмотреть, что на самом деле происходит. Поэтому спасибо, что вы приехали к нам, чтобы посмотреть, как развивается наша страна, на социально-экономическое развитие, общественно-политическую обстановку. Я знаю, что вы уже побывали в Витебской области. Рада, что ознакомитесь еще с Минском и Минской областью. Мы готовы ответить на все вопросы, которые вас интересуют. Мы открыты. И думаю, что вы донесете реальную ситуацию о нашей стране здравомыслящим людям, которых много в Украине. Я в этом просто уверена. Народная дипломатия очень важна. Хотя многие ее знают и так: мы же общаемся. Люди приезжают, мы обмениваемся мнениями. Имеется много городов-побратимов, в предыдущие годы подписаны договоры о сотрудничестве между ними, и люди действительно сотрудничают", - отметила спикер.

"Большое вам спасибо за то, что нас принимаете. Мы, честно говоря, собирались посетить Беларусь и не предполагали, что будем встречаться с высшим руководством. Реализуя идею народной дипломатии, мы хотели увидеть, как люди живут на местах, чем занимаются, какая общественная жизнь в Беларуси, как производства развиваются. Потому что объективной информации маловато у нас, деликатно говоря. Мы вчера в Витебской области были на трех комбинатах, встречались с людьми, говорили о ситуации там. Меня привлек внешний вид, порядок на территории", - добавил Александр Мороз.

Александр Мороз

Украинский политик уверен, что все это демонстрирует любовь белорусов к своей земле, свидетельствует о высокой культуре людей.

"Мы считаем, что люди должны общаться методами народной дипломатии, чтобы каждый для себя делал выводы, какая должна быть перспектива, - пояснил Александр Мороз журналистам. - Сегодня около 106 тыс. украинцев у вас работают, и это о многом говорит. Люди ищут себе пристанище, чтобы была работа, перспектива на жизнь. Социальная защищенность людей ощущается в Беларуси, и это надо ценить. Нам в Украине надо, чтобы люди не убегали из своей страны. Методами народной дипломатии можно дать понять, как можно преобразовать свою жизнь. Убежден, что многое, что делается в Беларуси, будет нам полезно".

Украинский политик добавил: "Мой разговор с вами не будет приветствоваться многими в Украине, но я не стремлюсь кому-то угождать. Я говорю о том, что видел: конкретное дело, конкретные примеры, доказательства возможного преобразования жизни людей. Я люблю Украину, я настоящий патриот, и я хочу, чтобы там была жизнь для людей с перспективой для детей и внуков".-0-

Василий Цушко, Александр Мороз, Алексей Бережной

Фото Максима Гучека