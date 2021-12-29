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29 декабря 2021, 17:13

Кочанова: в Беларуси все нацелено на созидание, и наше будущее зависит от каждого из нас

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сегодня встретилась с заведующими учреждений дошкольного образования Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы договорились о том, что готовы принимать в Совете Республики тех, кто пожелает с нами встретиться. И вообще мы всегда рады встречам. Потому что это возможность пообщаться, услышать друг друга. А для нас очень важно, чтобы узнали о работе Совета Республики как можно больше людей, - сказала Наталья Кочанова. - Сегодня мы были в социально-педагогическом центре Ленинского района. Я, конечно, давно знакома с работой этих учреждений. И сегодня в очередной раз поняла, что мы должны обязательно встречаться с этими ребятами. Мы договорились, что буквально в январе соберем ребят постарше и обязательно пригласим к нам в Совет Республики. Потому что эти ребята должны понимать, что в жизни есть люди, которые всегда готовы им помочь".

По словам спикера, очень важны общение, встречи с людьми в коллективах, на предприятиях, в организациях. "Мы используем все формы и методы работы с людьми, потому что нам важно, чтобы все, что мы услышим, что в самых разных сферах жизнедеятельности нашей страны для себя обозначим, было реализовано в тех нормативных, правовых, законодательных актах, над которыми в дальнейшем нам придется работать. А где-то и с инициативами выступать. Потому что мир меняется и очень динамичен, поэтому нам приходится выходить с инициативами, - отметила она. - Посмотрите, какая сегодня ситуация в мире. Мы должны работать на упреждение, принимая те законы, которые нужны сегодня нашей стране и людям. И когда мы работали над новым проектом изменений и дополнений Конституции, то в своей работе использовали и то, о чем говорили люди".

Председатель Совета Республики подчеркнула, что Беларусь была и остается социально ориентированным государством. "И вы знаете, какое внимание наш Президент уделяет системе образования, здравоохранению, социальным направлениям. Приоритет нашей политики - это люди. Мы каждый раз относимся с трепетом к тому, о чем говорят люди в плане социальных направлений. Для нас все это важно. Потому что наша страна - это правовое государство. Мы живем по Конституции, и Беларусь развивается в соответствии с законодательными актами, которые приняты в нашей стране. Жизнь показывает, что это абсолютно правильные подходы", - рассказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что с глубоким уважением относится к людям, которые работают в системе образования, в дошкольных учреждениях, социально-педагогических центрах, детских домах. "Воспитывать детей всегда непросто, когда в семье их несколько, не говоря уже про целые детские коллективы. Мы понимаем, что это труд очень тяжелый. Но от вас во многом зависит будущее нашей страны. Если молодой человек на своем пути встретит хорошего педагога, преподавателя - ему по жизни это поможет. В этом нет никакого сомнения. Я хотела бы вас поблагодарить за вашу работу. Я просто уверена, все, что от вас зависит, вы делаете на своем месте", - отметила она.

Наталья Кочанова акцентировала внимание: очень непростая ситуация складывается вокруг Беларуси. "Настолько четко выстроена система разрушения нашей страны. Конечно, выстоять в этой ситуации и сохранить экономику - не просто. Пандемия, санкции против нашей страны, а экономика вместе с тем прирастает, и мы видим хорошие результаты. Все, что происходит в твоей стране и что будет завтра, и в какой стране мы будем жить - это все зависит от нас. Будущее нашей страны зависит от каждого из нас. Если мы будем это понимать и ценить, то результат будет быстрее и эффективнее, - дополнила она. - Для каждого человека важно, чтобы был мир в стране. Посмотрите, все социальные проекты и программы, которые взяло на себя государство, - выполняются. Ни одна ведь программа не закрыта. Все в плановом порядке решается. Пенсии, пособия выплачиваются. У нас многодетных семей в 2014 году было 77 тыс., сегодня уже 120 тыс. Это благодаря тем программам, которые работают в нашей стране".

Спикер уверена, надо говорить о семейных ценностях не только с молодежью, но и с детьми. "Надо говорить про семью. То, что сегодня проповедуют западные страны - это не наша культура, не наш менталитет. В школе про это уже поздно говорить. В детском саду говорить нужно, что мама, папа должны быть, уважение друг к другу. Те ценности, которые сегодня навязывает Запад, - это путь в никуда, это не наши подходы. И наши традиции должны быть нашими. Поэтому, когда мы работали над проектом Конституции, мы закрепили там, что брак - это союз между мужчиной и женщиной. И все это поддержали. Кто бы мог подумать, что это будет нужно законодательно прописывать? Точно так же, как все поддержали предложение, что память о Великой Отечественной войне незыблема и священна. Кто бы мог подумать, что через 80 лет с начала той страшной трагедии в нашей стране мы должны будем прописать это в Конституции? - констатировала Наталья Кочанова. - Основополагающее - это законы и единство всех нас. Лучше нашей страны нет. Мы должны сберечь все, что завоевано старшими поколениями и что мы создавали своим трудом за эти годы. А было сделано немало. На вас возложена особая миссия. Вы должны сделать все, чтобы маленькие детки понимали, что они живут в стране, в которой их любят. Что эта страна хорошая, что здесь все нацелено на созидание".-0-

Фото Оксаны Манчук

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