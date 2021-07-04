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04 июля 2021, 21:58

Кочанова: вмешательство в дела суверенного государства - нарушение международных договоренностей

Фото из архива
Фото из архива

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вмешательство в дела суверенного государства является нарушением всех международных договоренностей. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Что касается санкций ЕС, у меня нет слов, чтобы выразить свое негодование. Это недопустимо, это вмешательство во внутренние дела суверенного государства, нарушение всех международных договоренностей. Этому надо ставить серьезный заслон. Мы обсуждали этот вопрос с российскими коллегами. Мы с этим не смиримся никогда, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Но для того, чтобы в меньшей степени ощутить на себе санкционное давление, нам надо работать, искать пути и выходы, принимать решения для сохранения нашего уровня экономики. За первые пять месяцев 2021 года достигнута положительная динамика".

Спикер также подвела итоги VIII Форума регионов Беларуси и России. За время форума были подписаны контракты на $800 млн. Как отметила Наталья Кочанова, выйти в будущем на миллиардный рубеж было бы знаковым событием. "Мы будем стараться достичь такой цифры в следующем году. Но главный вопрос - эффективность", - подчеркнула она.

Председатель Совета Республики отметила, что за время проведения форумов регионов достигнуты значительные результаты, но это не предел. "Россия - наш стратегический партнер. Появляются новые контракты, создаются совместные предприятия. Думаю, в нынешней ситуации эти соглашения будут еще весомее и значимее", - заявила она.

Темой форума стало научно-техническое сотрудничество Беларуси и России в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств. "Наука двигает развитие любой страны. Конечно, надо объединять наши усилия для того, чтобы развивать научные организации. Мы давно тесно работаем с Россией по этим направлениям. От этого зависит будущее наших стран", - констатировала Наталья Кочанова.

"Мы говорили и о том, какие угрозы сегодня несет цифровизация, развитие интернета. Ложь, фейки льются просто потоком. Человеку бывает весьма непросто определить в этом потоке информации, где ложь, а где правда. Мы должны очень внимательно относиться к этой проблеме. Я предложила создать двустороннюю группу на высоком уровне, где бы мы занимались отработкой модельных законопроектов в этой сфере, отслеживали, как в дальнейшем будут реализованы принятые законодательные акты. Мы будем отрабатывать этот вопрос", - проинформировала спикер.

Наталья Кочанова также подчеркнула, что проведение Форума регионов в режиме видео-конференц-связи не снижает результативность переговоров. "Работа над соглашениями и контрактами, которые подписываются на форуме, ведется на протяжении всего года. Сам форум - это уже подведение итогов нашей работы, обсуждение актуальной тематики. Конечно, хотелось бы живого общения, его не заменят никакие информационные технологии. Но вместе с тем видео-конференц-связь - тоже очень эффективная форма работы. Мы плодотворно поработали в эти дни, приняли решения во благо наших государств", - резюмировала она.

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной форум проходил с 29 июня по 1 июля.-0-

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