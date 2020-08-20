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20 августа 2020, 12:58

Кочанова: во время прямой линии люди передавали слова признательности и благодарности Президенту

Наталья Кочанова во время прямой линии
Наталья Кочанова во время прямой линии
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Кочанова проведет 20 августа прямую телефонную линию

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела сегодня прямую телефонную линию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня прямая телефонная линия особенная. Несмотря на то, что, как правило, преобладают вопросы, касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства, строительства жилья, все же люди, которые звонили сегодня, говорили о поддержке того курса, который проводится в стране, поддержке Президента, передавали ему слова признательности и благодарности. Очень много было добрых пожеланий и просьб сохранить мир и спокойствие, независимость нашей страны. Мы понимаем, что есть внешние факторы, которые также влияют на ситуацию в стране. Поэтому та небезразличная позиция наших граждан, которые позвонили сегодня, - дорогого стоит. Ведь это мнение людей, которые хотят сохранить мир, спокойствие и стабильность на нашей земле, в нашей родной стране", - сказала Наталья Кочанова.

По ее словам, ни один звонок, ни одно обращение граждан не оставляются без внимания. "Мы постоянно мониторим ситуацию. Ведь если ты не решаешь вопросы, с которыми к тебе обращаются люди, - они не будут обращаться", - отметила спикер.

Сегодня прямая телефонная линия проводилась с 10.00 до 13.00. В течение трех часов телефон не смолкал ни на минуту. Традиционно люди звонили со всей Беларуси. Первой дозвонилась жительница Минска. У женщины сняли инвалидность, и Наталья Кочанова пообещала разобраться в ситуации.

Хозяйка агроусадьбы "Белая Русь" из Брестской области планирует развивать экологическое земледелие, поэтому инициировала вопрос создания молодежной деревни. Но большую часть своей беседы со спикером женщина посвятила ситуации в стране и выступила с просьбой о возможности личной встречи с главой государства, чтобы высказать ему слова поддержки в сложившейся ситуации. "Сегодня во второй половине дня у меня будут председатели областных советов депутатов. Я попрошу председателя областного Совета депутатов, чтобы он с вами встретился и выслушал ваши идеи. Встречу с главой государства в силу его загруженности не так просто организовать. Но я вам гарантирую, что сегодня же донесу до Александра Григорьевича вашу просьбу и пожелания", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Пенсионер из Кричева поблагодарил Президента за все, что было создано в стране за годы независимости. Он вспомнил, в каком состоянии находилась страна 26 лет назад, и добавил, что принял участие в митинге в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, который прошел недавно в его регионе.

Жительница Гомельской области, много лет отработавшая в судебной системе, готова проявить себя в общественной жизни и общаться с молодежью. "Я сегодня скажу руководству Гомельской области, чтобы вас привлекли к общественной жизни в Речице и области, а также и в Минске вы можете принимать участие в мероприятиях, встречаться и разговаривать с молодежью", - добавила Наталья Кочанова.

Пенсионерка из Минска работала гардеробщицей в одной из столичных гимназий и была, по ее словам, необоснованно уволена. Женщина попросила спикера разобраться в ситуации. Наталья Кочанова пообещала, что не оставит этот вопрос без внимания. Жительница Молодечно купила дом в Сморгони и не может решить вопрос с подводом электричества, а житель Осиповичей утверждает, что его сосед построился с нарушениями законодательства. Во время прямой линии к Наталье Кочановой также поступали вопросы в сфере имущественных и земельных отношений, ЖКХ. Отдельные обращения спикер взяла на личный контроль.-0-

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