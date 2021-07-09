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09 июля 2021, 15:46

Кочанова: военно-патриотическое воспитание - прежде всего любовь к своей Родине

Наталья Кочанова во время открытия военно-патриотического лагеря
Наталья Кочанова во время открытия военно-патриотического лагеря

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-патриотическое воспитание - прежде всего любовь к своей Родине. Об этом заявила журналистам председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова по итогам заседания круглого стола "Гражданско-патриотическое воспитание как важнейший ресурс стабильного развития государства" на базе войсковой части 3214 внутренних войск МВД. Заседание прошло с участием руководства министерств внутренних дел, образования, здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Военно-патриотическое воспитание для любого молодого человека - это прежде всего любовь к своей Родине. Это четкая гражданская позиция, что это твоя страна, твой народ, твоя Родина, которой ты должен гордиться и делать все для того, чтобы она оставалась мирной и спокойной", - рассказала Наталья Кочанова.

Во время работы круглого стола в войсковой части 3214, посвященного гражданско-патриотическому воспитанию
Во время работы круглого стола в войсковой части 3214, посвященного гражданско-патриотическому воспитанию

Спикер напомнила, что с нового учебного года в белорусских школах вводится должность руководителя военно-патриотического воспитания. "Это абсолютно правильное решение. Тем более мы видим, что в школах у нас мало мужчин-преподавателей. А вообще воспитывать молодого человека должны как женщины, так и мужчины. А еще, если учесть, что у нас есть неполные семьи, то мы понимаем, что, конечно, мужское начало очень важно для воспитания полноценного гражданина нашей страны", - отметила она.

Наталья Кочанова подчеркнула, что инициатором сегодняшнего круглого стола выступил заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками генерал-майор Николай Карпенков. "Он рассказал о той работе, которая проводится по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, что они уже не первый год организовывают военно-патриотические лагеря, где ребятам очень нравится. И поэтому мы сегодня решили провести в войсковой части выездное заседание круглого стола по вопросам военно-патриотического воспитания, который объединил действительно неравнодушных людей. Все они заинтересованы в том, чтобы наши дети росли здоровыми физически, духовно и нравственно. Это очень важно. Должна быть здоровая нация во всех смыслах этого слова", - заявила председатель Совета Республики.

Как добавил Николай Карпенков, вынесенная на обсуждение тема всегда актуальна. "Я помню себя маленьким. В детском саду к нам приехали солдаты. Я до сих пор помню этот день, их значки и фуражки. У мальчиков вообще в природе, в крови заложена тяга к оружию. И самое главное в этом возрасте этих молодых людей правильно направить, воспитать, закалить, чтобы они очень хорошо понимали, что Родина им дает и где наши внешние и внутренние враги. Не растерять вот это мужское желание быть с оружием, быть на острие, защищать простых людей, свой народ, свою родину", - сказал он.

По словам командующего внутренними войсками, военно-патриотические лагеря - это своего рода прививка от страха перед армией. "Его многие годы развивали оппозиционные СМИ для того, чтобы молодежь где-то настороженно относилась к армии, не шла служить, не доверяла. Вместе с тем внутренние войска всегда проводили военно-патриотические лагеря: каждый год минимум 40-50 лагерей, через которые проходит 2-2,5 тыс. молодых людей. Военно-патриотические лагеря воспитывают настоящих патриотов. Пусть даже кто-то не пойдет служить, но он будет очень порядочным, хорошим гражданином и принесет пользу стране. Но если, пройдя через эти лагеря, появятся молодые люди, которые захотят пойти служить и стать офицерами, - для нас это очень хорошо. Конечно, мы хотим, чтобы к нам приходили служить уже подготовленные парни, умеющие владеть оружием. Но главное, чтобы они были идеологически закаленными, чтобы они любили нашу Родину, ценили все, что дало государство, и были готовы защищать нашу страну", - заключил Николай Карпенков.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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