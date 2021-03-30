Кочанова встретилась с трудовым коллективом "Белмедпрепаратов"

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова с рабочей поездкой посетила РУП "Белмедпрепараты", где встретилась с трудовым коллективом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Встречи в трудовых коллективах, организациях, учреждениях стали традиционными. В последнее время себя хорошо зарекомендовали диалоговые площадки. Мне в большей степени нравится именно такая форма общения с людьми, когда мы приезжаем в трудовые коллективы и отвечаем на вопросы людей. Таким образом, разговаривая, мы выясняем те проблемы, которые волнуют людей. Те предложения, которые они хотят высказать", - отметила Наталья Кочанова.

Спикер рассказала, что, работая в свое время в правительстве, она уже посещала "Белмедпрепараты". Наталья Кочанова напомнила, тогда перед отраслью стояла задача довести выпуск белорусских медпрепаратов до 50%. На следующую пятилетку стоит задача довести эту цифру до 75%. "Конечно, очень важно, чтобы линейка белорусских медпрепаратов была достаточно широкой, более доступной по цене в отличие от импортных, - сказала она. - Вы сейчас начали разливать вакцину, которую очень ждет страна. Сегодня нам показывали препараты, которые используются в постковидный период или в период лечения от COVID-19. Большое вам спасибо за ваши разработки, потому что для людей это очень важно".

Во время встречи

Председатель Совета Республики подчеркнула, что достаточно серьезные средства государством направляются на борьбу с коронавирусом - на закупку медпрепаратов, доплаты медработникам.

"Совсем недавно у нас прошло Всебелорусское народное собрание, где были определены приоритетные направления развития нашей страны на ближайшее пятилетие, где рассматривались вопросы социально-экономического развития, общественно-политической ситуации в стране и те задачи, которые стоят перед всеми органами власти. Конечно, обобщались те предложения, которые поступали. Но, на мой взгляд, самое важное, что в очередной раз было подтверждено то, что наша страна остается социально ориентированным государством, - добавила Наталья Кочанова. - На протяжении всей истории своей страны мы делали все для того, чтобы во главе всего был человек с его потребностями, нуждами, проблемами. Сегодня государство взяло на себя серьезные обязательства по социальным гарантиям. Это образование, культура, здравоохранение, соцзащита. Практически 70% бюджетных средств направляется на социальные статьи. Очень важно, расставив эти приоритеты, понимать, что взятые обязательства государство будет выполнять тогда, когда будет работать экономика, предприятия".

Как поделился с журналистами гендиректор РУП "Белмедпрепараты" Сергей Беляев, разговор коллектива с Натальей Кочановой получился открытым и доверительным. "Вопросы были абсолютно разными. Они касались как деятельности нашего предприятия, так и в принципе того, что ждет предприятия Беларуси, заканчивая обычными бытовыми вопросами - материнства и детства, пенсионного возраста, охраны окружающей среды. То есть был абсолютно широкой спектр вопросов, - рассказал он. - Такие встречи нужны для того, чтобы люди понимали о тех процессах, которые происходят в органах госуправления, какие новации обсуждаются и подразумеваются в ближайшее время. И такая обратная связь от нас, граждан, работников предприятий, для руководства очень важна".

Во время встречи

Гендиректор отметил, что во время разговора затрагивалась и тема вакцины. "Процесс идет. Мы работаем над созданием вакцины, а основной посыл мне как руководителю предприятия был в том, чтобы заботиться о коллективе, работать над повышением заработной платы, - уточнил он. - В следующей пятилетке доля отечественных лекарственных препаратов должна составлять не менее 75%. Наше предприятие очень активно работает в этом направлении. У нас сформирована достаточно амбициозная программа по внедрению новых продуктов и по расширению производства уже существующих линеек для того, чтобы мы могли полностью удовлетворять белорусский рынок. Па ассортименту мы ведем порядка 30 наименований новых лекарственных препаратов. И по объему выручки, конечно, мы будем прирастать кратно".

В настоящий момент на "Белмедпрепаратах" трудятся порядка 2,5 тыс. сотрудников.

Республиканское унитарное производственное предприятие "Белмедпрепараты" - фармацевтическое предприятие с 90-летней историей, которое является валообразующим в фармацевтической отрасли республики. Его производственные мощности включают 14 технологических и 6 вспомогательных цехов. Цеха располагаются на четырех площадках: две - в Минске ул. Фабрициуса, 30 и ул. Маяковского, 1, по одной - в Лиде и Скиделе.

РУП "Белмедпрепараты" производит широкий спектр лекарственных препаратов, предназначенных для перорального, парентерального и местного применения. Производимая продукция охватывает более 20 фармакотерапевтических групп: противоопухолевые препараты, противомикробные препараты, средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и др. Предприятие обладает рядом уникальных производств и является единственным в стране производителем инсулиновых препаратов, в том числе генно-инженерных инсулинов человека, ферментных и биогенных препаратов, лекарственных препаратов для офтальмологии в виде глазных капель, наркотических и психотропных средств специального учета.

Вакцина "Спутник V"

По состоянию на 1 января предприятием на внутреннем рынке зарегистрировано 335 лекарственных препаратов, в странах дальнего и ближнего зарубежья предприятие имеет 606 регистрационных удостоверений в 19 странах. Зарегистрировано 263 фармацевтические субстанции, в том числе 23 субстанции собственного производства. Около 50% выпускаемой продукции сегодня реализуется на внешних рынках. География поставок предприятия в 2020 году включает в себя 31 страну. Продукция выпускается на сертифицированных в соответствии с принципами надлежащей производственной практики (GMP) производственных мощностях.

В ближайшие пять лет планируется реализовать следующие инвестиционные проекты: "Создание современного автоматизированного производства противоопухолевых лекарственных препаратов в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов для инъекций", "Организация производства лекарственных препаратов в таблетках и капсулах", "Создание производства лекарственных препаратов в форме глазных капель по технологии Blow-Fill-Seal (BFS)". В перспективной разработке на период 2025-2030 годов находятся проекты по созданию биотехнологических лекарственных препаратов и вакцин.

Одним из перспективных направлений развития РУП "Белмедпрепараты" является его участие в создании управляющей компании "Центра высоких фармацевтических технологий" - ЦВТ-ФМ InnoPharma в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий Камень". Целью создания центра является развитие международного, современного, научно-технологического и инновационного комплекса внедренческого типа по разработке, производству и глобальной коммерциализации новых фармацевтических, биотехнологических продуктов и технологий.-0-

РУП "Белмедпрепараты"

Вакцина "Спутник V"

Фото Максима Гучека