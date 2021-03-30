ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 30 марта 2021
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:49 Эксперт считает нецелесообразным снятие наличных с карт и депозитов Экономика
18:39 ЕЭК одобрила проект соглашения о взаимном признании в ЕАЭС документов об ученых степенях Общество
18:37 Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций Президент
18:34 Кочанова встретилась с трудовым коллективом "Белмедпрепаратов" Общество
18:32 Проект мероприятий по международному молодежному сотрудничеству рассмотрят на СМИД СНГ Общество
18:22 Свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих участвуют в учении на Гожском полигоне Общество
18:17 Юбилейная выставка белорусского мэтра акварели Феликса Гумена открылась в Витебске Культура
18:07 Транспортная инспекция выявила в Бресте лжетаксистов Регионы
17:50 Новые стандарты на отдельные виды колбасных изделий вводятся в Беларуси с 1 апреля Экономика
17:43 Председатель Совета КПБ Алексей Камай удостоен Благодарности Президента Беларуси Президент
17:42 В Киеве и Львове ужесточили карантинные ограничения В мире
17:37 Творчество и взаимоуважение отличают фестивальную атмосферу Витебска - дирекция "Славянского базара" Культура
17:28 В Гродненской области вводят местный сбор при пересечении границы на авто Регионы
17:25 ФОТОФАКТ: Уникальную гравировальную доску ХVII века представили в Национальной библиотеке Культура
17:19 ЕЭК создала оперативную группу на случай форс-мажора на рынке продовольствия Экономика
17:13 На судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области перевернулся корабль В мире
17:08 Суд в Минске приговорил фигуранта дела о массовых беспорядках к 5 годам колонии Происшествия
17:00 "АМКОДОР" поставил очередной форвардер в Украину Экономика
16:48 Лунинецкий лесхоз поставил первую партию березового сока на экспорт Регионы
16:45 Минобороны: наша священная обязанность - защитить память о Победе в Великой Отечественной войне Общество
16:42 Минсельхозпрод: ежегодно Беларусь экспортирует около 400 тыс. т картофеля Экономика
16:35 Последние мартовские торги "Брестоблимущества" оказались результативными Экономика
16:33 Условия консолидации общества в Год народного единства - комментарий Общество
16:25 Представлена официальная эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии В мире
16:19 МНС: физлица уплатят в 2021 году около Br58 млн транспортного налога Экономика
16:13 Узоры и символы белорусского орнамента в Омане - интервью Культура
16:12 Более 120 предложений минчан поступило на портал "Зеленый двор вместе" Регионы
16:10 Белстат: 26,8 тыс. очередников в 2020 году получили жилье и улучшили жилищные условия Общество
16:07 Главный ученый Украины удостоен нагрудного знака НАН Беларуси Общество
15:57 Китайский Хубэй и Брестская область активизируют сотрудничество Регионы
Все новости
Все новости
Общество
30 марта 2021, 18:34

Кочанова встретилась с трудовым коллективом "Белмедпрепаратов"

Наталья Кочанова выступает на встрече с коллективом предприятия
Наталья Кочанова выступает на встрече с коллективом предприятия

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова с рабочей поездкой посетила РУП "Белмедпрепараты", где встретилась с трудовым коллективом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Встречи в трудовых коллективах, организациях, учреждениях стали традиционными. В последнее время себя хорошо зарекомендовали диалоговые площадки. Мне в большей степени нравится именно такая форма общения с людьми, когда мы приезжаем в трудовые коллективы и отвечаем на вопросы людей. Таким образом, разговаривая, мы выясняем те проблемы, которые волнуют людей. Те предложения, которые они хотят высказать", - отметила Наталья Кочанова.

Спикер рассказала, что, работая в свое время в правительстве, она уже посещала "Белмедпрепараты". Наталья Кочанова напомнила, тогда перед отраслью стояла задача довести выпуск белорусских медпрепаратов до 50%. На следующую пятилетку стоит задача довести эту цифру до 75%. "Конечно, очень важно, чтобы линейка белорусских медпрепаратов была достаточно широкой, более доступной по цене в отличие от импортных, - сказала она. - Вы сейчас начали разливать вакцину, которую очень ждет страна. Сегодня нам показывали препараты, которые используются в постковидный период или в период лечения от COVID-19. Большое вам спасибо за ваши разработки, потому что для людей это очень важно".

Во время встречи
Во время встречи

Председатель Совета Республики подчеркнула, что достаточно серьезные средства государством направляются на борьбу с коронавирусом - на закупку медпрепаратов, доплаты медработникам.

"Совсем недавно у нас прошло Всебелорусское народное собрание, где были определены приоритетные направления развития нашей страны на ближайшее пятилетие, где рассматривались вопросы социально-экономического развития, общественно-политической ситуации в стране и те задачи, которые стоят перед всеми органами власти. Конечно, обобщались те предложения, которые поступали. Но, на мой взгляд, самое важное, что в очередной раз было подтверждено то, что наша страна остается социально ориентированным государством, - добавила Наталья Кочанова. - На протяжении всей истории своей страны мы делали все для того, чтобы во главе всего был человек с его потребностями, нуждами, проблемами. Сегодня государство взяло на себя серьезные обязательства по социальным гарантиям. Это образование, культура, здравоохранение, соцзащита. Практически 70% бюджетных средств направляется на социальные статьи. Очень важно, расставив эти приоритеты, понимать, что взятые обязательства государство будет выполнять тогда, когда будет работать экономика, предприятия".

Как поделился с журналистами гендиректор РУП "Белмедпрепараты" Сергей Беляев, разговор коллектива с Натальей Кочановой получился открытым и доверительным. "Вопросы были абсолютно разными. Они касались как деятельности нашего предприятия, так и в принципе того, что ждет предприятия Беларуси, заканчивая обычными бытовыми вопросами - материнства и детства, пенсионного возраста, охраны окружающей среды. То есть был абсолютно широкой спектр вопросов, - рассказал он. - Такие встречи нужны для того, чтобы люди понимали о тех процессах, которые происходят в органах госуправления, какие новации обсуждаются и подразумеваются в ближайшее время. И такая обратная связь от нас, граждан, работников предприятий, для руководства очень важна".

Во время встречи
Во время встречи

Гендиректор отметил, что во время разговора затрагивалась и тема вакцины. "Процесс идет. Мы работаем над созданием вакцины, а основной посыл мне как руководителю предприятия был в том, чтобы заботиться о коллективе, работать над повышением заработной платы, - уточнил он. - В следующей пятилетке доля отечественных лекарственных препаратов должна составлять не менее 75%. Наше предприятие очень активно работает в этом направлении. У нас сформирована достаточно амбициозная программа по внедрению новых продуктов и по расширению производства уже существующих линеек для того, чтобы мы могли полностью удовлетворять белорусский рынок. Па ассортименту мы ведем порядка 30 наименований новых лекарственных препаратов. И по объему выручки, конечно, мы будем прирастать кратно".

В настоящий момент на "Белмедпрепаратах" трудятся порядка 2,5 тыс. сотрудников.

Республиканское унитарное производственное предприятие "Белмедпрепараты" - фармацевтическое предприятие с 90-летней историей, которое является валообразующим в фармацевтической отрасли республики. Его производственные мощности включают 14 технологических и 6 вспомогательных цехов. Цеха располагаются на четырех площадках: две - в Минске ул. Фабрициуса, 30 и ул. Маяковского, 1, по одной - в Лиде и Скиделе.

РУП "Белмедпрепараты" производит широкий спектр лекарственных препаратов, предназначенных для перорального, парентерального и местного применения. Производимая продукция охватывает более 20 фармакотерапевтических групп: противоопухолевые препараты, противомикробные препараты, средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы и др. Предприятие обладает рядом уникальных производств и является единственным в стране производителем инсулиновых препаратов, в том числе генно-инженерных инсулинов человека, ферментных и биогенных препаратов, лекарственных препаратов для офтальмологии в виде глазных капель, наркотических и психотропных средств специального учета.

Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"

По состоянию на 1 января предприятием на внутреннем рынке зарегистрировано 335 лекарственных препаратов, в странах дальнего и ближнего зарубежья предприятие имеет 606 регистрационных удостоверений в 19 странах. Зарегистрировано 263 фармацевтические субстанции, в том числе 23 субстанции собственного производства. Около 50% выпускаемой продукции сегодня реализуется на внешних рынках. География поставок предприятия в 2020 году включает в себя 31 страну. Продукция выпускается на сертифицированных в соответствии с принципами надлежащей производственной практики (GMP) производственных мощностях.

В ближайшие пять лет планируется реализовать следующие инвестиционные проекты: "Создание современного автоматизированного производства противоопухолевых лекарственных препаратов в форме лиофильно высушенных порошков, концентратов и растворов для инъекций", "Организация производства лекарственных препаратов в таблетках и капсулах", "Создание производства лекарственных препаратов в форме глазных капель по технологии Blow-Fill-Seal (BFS)". В перспективной разработке на период 2025-2030 годов находятся проекты по созданию биотехнологических лекарственных препаратов и вакцин.

Одним из перспективных направлений развития РУП "Белмедпрепараты" является его участие в создании управляющей компании "Центра высоких фармацевтических технологий" - ЦВТ-ФМ InnoPharma в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий Камень". Целью создания центра является развитие международного, современного, научно-технологического и инновационного комплекса внедренческого типа по разработке, производству и глобальной коммерциализации новых фармацевтических, биотехнологических продуктов и технологий.-0-

РУП "Белмедпрепараты"
РУП "Белмедпрепараты"
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"

Фото Максима Гучека

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
встречи Кочанова предприятие
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото ЕЭК ЕЭК одобрила проект соглашения о взаимном признании в ЕАЭС документов об ученых степенях
Фото из архива Проект мероприятий по международному молодежному сотрудничеству рассмотрят на СМИД СНГ
Фото из архива Свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих участвуют в учении на Гожском полигоне
Фото из архива Минобороны: наша священная обязанность - защитить память о Победе в Великой Отечественной войне
Условия консолидации общества в Год народного единства - комментарий
Фото из архива Белстат: 26,8 тыс. очередников в 2020 году получили жилье и улучшили жилищные условия
Главное
Во время совещания "Ответственность - ключевой аспект" - Лукашенко озвучил требования к перераспределению полномочий
Решения о перераспределении полномочий будут приниматься точечно - Головченко
Кочанова встретилась с трудовым коллективом "Белмедпрепаратов"
Аспекты выгодного сотрудничества. Комплекс Minsk World объединяет интересы строителей и производителей
Топ-новости
"Если "растворим" Президента, стране не бывать" - Лукашенко выступает за сильную президентскую власть
Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций
МНС: электромобили освобождены от транспортного налога до конца 2025 года
Совершенствование лекарственного обеспечения можно обсудить до 9 апреля
Эксперт считает нецелесообразным снятие наличных с карт и депозитов
Творчество и взаимоуважение отличают фестивальную атмосферу Витебска - дирекция "Славянского базара"
Горячие цены на тропический "Бора-Бора"! Квадратный метр в новом доме Minsk World – от 2260 рублей
Минобороны: наша священная обязанность - защитить память о Победе в Великой Отечественной войне
Сев яровых культур в Беларуси планируется провести на 2,4 млн га
Свыше 100 единиц бронетехники и более 400 военнослужащих участвуют в учении на Гожском полигоне
В Гродненской области вводят местный сбор при пересечении границы на авто
Суд в Минске приговорил фигуранта дела о массовых беспорядках к 5 годам колонии
За сутки в Беларуси зарегистрированы 995 пациентов с COVID-19, выписаны 794
Чемпионы цифрового будущего Huawei Cup 2020: призовой фонд в $60 000 был разыгран среди 128 финалистов из 5 стран Евразии
Узоры и символы белорусского орнамента в Омане - интервью
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.