Кочанова встретилась с творческой интеллигенцией Беларуси

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с творческой интеллигенцией Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнула важность проведения подобных встреч, чтобы выстроить эффективный диалог между государством и обществом, разъяснить отдельные аспекты госполитики, узнать о проблемах людей, учреждений и предприятий, отраслей, где они работают. Беседа Натальи Кочановой с деятелями культуры строилась в формате диалога, проходила в искренней и доброжелательной атмосфере.

"Здесь все те, кто представляет творческую элиту страны, кто сформировал образ нашей Беларуси на долгие годы. Вы - те люди, которых любят, уважают, знают", - отметила она.

Глава Совета Республики подчеркнула, что в Беларуси очень много достижений, которыми нужно гордиться, и их нужно сохранить. "Мы с вами должны делать умозаключения, выводы, правильно понимать происходящее в нашей стране, ценить достигнутое. То, что есть в нашей стране, чем мы можем по праву гордиться, нелегко нам давалось на каждом этапе, но мы выстояли", - сказала она.

Участники встречи обратились к Наталье Кочановой с рядом вопросов, просьб и предложений как личного, так и общего порядка. Оживленная дискуссия состоялась по поводу сложностей в организации гастрольных туров белорусских артистов в регионах страны, условий конкуренции с зарубежными артистами. Речь шла также о возможности снижения платы за арендное жилье для работников культуры и повышения ставок оплаты труда. Прозвучала просьба о дополнительной поддержке студий анимации и документалистики киностудии "Беларусьфильм".

Глава Совета Республики пообещала внимательно изучить все обозначенные проблемы и принять соответствующие решения. В то же время она рекомендовала руководству Министерства культуры лучше выстраивать работу с людьми, чаще общаться с представителями творческой интеллигенции. Ведь многие вопросы, которые поднимались сегодня на встрече, можно было бы решить на уровне министерства.-0-