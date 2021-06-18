18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась со студентами медицинских вузов в преддверии Дня медицинских работников, передает корреспондент БЕЛТА.

"На нашей встрече присутствуют ребята из всех медицинских вузов страны, которые получают замечательную профессию. И вообще, мне кажется, что это даже не профессия и не специальность - это призвание, образ жизни. Потому что, во-первых, надо безмерно любить людей. Во-вторых, следует понимать, что, выбрав профессию врача, ты определил ее главной в жизни. Если ты как врач любишь людей, то считай, что твоя профессия состоялась. Я всегда говорю - можно вылечить иногда и словом. Если врач повел себя грамотно, воодушевил пациента, то это большой залог успеха в его лечении. Кроме того, врач должен учиться на протяжении всей жизни", - сказала Наталья Кочанова.

Спикер отметила, что здоровье граждан в нашей стране всегда в приоритете. "И, конечно, благодаря нашим врачам у нас сегодня создана такая великолепная система здравоохранения. Укрепляется материально-техническая база. Выстроена четкая структура, начиная от сельских ФАПов и заканчивая республиканскими научно-практическими центрами, которых у нас 17 в стране. Беларусь сохранила инфекционные больницы, санэпидслужбы, которых в некоторых странах просто нет, - это еще одно доказательство того, что мы на правильном пути, - рассказала она. - В Беларуси в систему здравоохранения направляются значительные средства. У нас социально ориентированное государство и такая политика страной проводилась всегда, что главное - это человек, забота о нем. И те подходы, которые есть при формировании государственных программ, четыре национальные программы демографической безопасности, которые были приняты, - это дает свои результаты, увеличивается продолжительность жизни".

Наталья Кочанова поздравила студентов с наступающим профессиональным праздником. "На протяжении всей этой недели мы встречаемся с медицинскими работниками, которые работают в системе здравоохранения страны. Благодарим их за работу, потому что для любого человека его здоровье, родных и близких - это самое важное. Хотелось бы пожелать, чтобы ваш выбор совпал с тем, чем вы будете заниматься на протяжении всей своей жизни. Потому что это очень важно - сделать осознанный выбор будущей профессии, - подчеркнула она. - Я хочу пожелать вам счастья, здоровья, любви, чтобы все ваши мечты сбылись, вы нашли себя в этой профессии и реализовали себя, выполняя ту функцию, которая будут возложена на вас. А это сохранение жизни и здоровья наших граждан. Врачи нас сопровождают на протяжении всей жизни. Вы даете жизнь. Поэтому удачи и успехов вам в этой работе. И еще я бы очень хотела вам пожелать, чтобы вы реализовали себя в своей стране. И чтобы вы сделали все для того, чтобы наша страна была такой же красивой, светлой, чистой, спокойной, благополучной. И это во многом зависит от вас, потому что вы те, кто идет за нами".

Сегодняшнее мероприятие инициировано Постоянной комиссией по здравоохранению, спорту и туризму Молодежного парламента при Национальном собрании. Традиционно встреча прошла в формате открытого диалога.

"Это очень важное мероприятие, поскольку мы продолжаем еще вести борьбу с коронавирусной инфекцией и студенты-медики в том числе очень активно включились в борьбу с этим серьезным вызовом для всего мира. У студентов была возможность задать интересующие их вопросы по организации работы учреждений здравоохранения в период пандемии, касающиеся распределения, резидентуры, профориентации. Я полагаю, что такой контакт со спикером Совета Республики - возможность получить четкие и конструктивные ответы на все интересующие вопросы", - сказал председатель Постоянной комиссии Владислав Волчек.

Студентка 4-го курса Гомельского государственного медицинского университета Дарья Флейтух с детства мечтала стать доктором. "Я осознанно решила, что мне нужно идти в медицину. Всегда хотелось людям помогать. Я буду неонатологом, - поделилась девушка. - Сегодня нам очень приятно здесь находиться. Надеюсь, что это не последняя встреча. Ведь это новые возможности для раскрытия своего потенциала. К примеру, у нас в вузе открылась первичная организация Белорусского союза женщин. Я поддерживаю молодежное женское сообщество, мы выдвигаем свои идеи, предложения. И парламент - это отличная возможность себя проявить, показать результаты своей работы".

Студент 4-го курса стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета Евгений Маханьков продолжает медицинскую династию. "Еще с раннего детства главным примером для меня была мама. Она работает врачом-неврологом, заведует неврологическим отделением в детской больнице. Поступить в медицинский университет было целью всей моей школьной жизни. И я свою мечту осуществил и не жалею о сделанном выборе", - добавил он.-0-