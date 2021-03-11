11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кодекс о недрах переведен на белорусский язык, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Данный кодекс регулирует отношения, которые возникают в связи с геологическим изучением недр, добычей полезных ископаемых, использованием и охраной иных ресурсов.

Перевод одобрен экспертным советом, который состоит из представителей Администрации Президента, Национальной академии наук Беларуси, Палаты представителей Национального собрания, Министерства юстиции, Министерства культуры, Национального центра правовой информации, Национального центра законодательства и правовых исследований, ведущих вузов страны и иных организаций, в том числе негосударственных. Он рекомендован для размещения на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее экспертным советом по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык одобрен перевод Кодекса о браке и семье, Избирательного, Гражданского, Жилищного, Трудового кодексов, а также Кодекса о земле.-0-