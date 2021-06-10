Кодекс об образовании даст импульс опережающей подготовке кадров для инновационной экономики - Кирьяк

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кодекс об образовании даст импульс опережающей подготовке кадров для инновационной экономики, заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Лилия Кирьяк. Она приняла участие в парламентских слушаниях "Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нормы Кодекса об образовании дадут импульс опережающей подготовке кадров для инновационной экономики. Если конкретно говорить, например касаясь системы общего среднего образования, то очень важны нормы, которые регулируют взаимоотношения участников образовательного процесса - родителей, педагогов и обучающихся. Это сегодня во главе угла, - сказала Лилия Кирьяк. - Очень важна норма, связанная с внедрением принципа инклюзии в систему образования. Инклюзия уже понимается не как сугубо работа с обучающимися с особенностями психофизического развития, а как работа с обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию, а также с одаренными. Поэтому мы стараемся приблизить наше законодательство к международному образовательному праву, гармонизировать с европейскими нормами и дать возможность качественного доступного образования всем категориям граждан".

По ее словам, парламентские слушания - промежуточный итог большой работы депутатов в округах, в рабочих группах, с заинтересованными министерствами и ведомствами. "Мы уверены, что новшества, которые появятся в обновленном Кодексе об образовании, решат многие проблемы сферы образования", - констатировала депутат.

На парламентских слушаниях обсуждалось состояние и перспективы развития национальной системы образования. В частности, взаимодействие организаций реального сектора экономики с учреждениями профессионального образования в подготовке квалифицированных кадров и организация опережающей подготовки кадров в колледжах, совершенствование образовательного процесса в учреждениях высшего образования с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможности дополнительного образования в продвижении и развитии навыков и умений одаренных детей и молодежи, роль молодежного движения в формировании гражданской ответственности обучающихся.

В слушаниях приняли участие депутаты и сенаторы, представители министерств и государственных комитетов, областных и Минского городского исполнительных комитетов, иных государственных органов, учреждений образования, предприятий и общественных объединений.-0-