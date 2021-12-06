Коктыш: Польша на фоне миграционного кризиса задает стандарты жестокости

6 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Польша на фоне миграционного кризиса задает стандарты жестокости. Такое мнение высказал доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш во время сегодняшнего круглого стола в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"После действий Польши в рамках миграционного кризиса, которые достаточно жесткие, понятно, что стандарты жестокости задает сегодня Польша", - подчеркнул Кирилл Коктыш. "Польша фактически присвоила себе право действовать от имени всей Европы, от всего Европейского союза", - указал он.

По мнению эксперта, миграционный кризис очень сильно подрывает легитимность правительств и Литвы, и Польши. "Предельная жесткость, которая взята и одной и другой страной, вызывает огромное количество вопросов у собственных избирателей, у литовцев и поляков", - сказал он.

"Сегодняшнее бряцание оружием, втягивание Евросоюза и НАТО в миграционный кризис, и морально и с точки зрения здравого смысла позиция той же Польши трудно объяснима. Потому что половина мигрантов, которые скопились в Беларуси - это курды, самая надежная опора стран НАТО на Ближнем Востоке, в которых инвестировали существенные американские, израильские и европейские деньги в течение последних 20 лет, - пояснил Кирилл Коктыш. - Более того, курды имеют вполне законное право на убежище в Германии. То есть в этом плане получается, что курды легально прибыли в Беларусь, курды легально могут быть акцептированы Германий, но посередине возникает Польша, которая пытается на курдах выстроить свой образ этого антимигрантского щита Европы. Получается достаточно некрасиво. Но дальше вопрос к Брюсселю и Евросоюзу: пойдет ли он на поводу у Польши, либо все-таки сможет поставить Польшу на место и одновременно продемонстрировать, что у него есть немножко другие установки, и то, что делает Польша, это не есть европейская политика ни в отношении курдов, ни в отношении стандартов гуманизма".

Эксперт указал, что развитием миграционного кризиса на белорусско-польской и белорусско-литовской границах внимательно следят в ближневосточном регионе. "То, что происходит в Беларуси, внимательно смотрится и воспринимается на Ближнем Востоке и, насколько я могу судить по отзывам коллег, Беларусь очень сильно набирает очки, потому что демонстрирует простую элементарную человечность, - сказал он. - А Евросоюз, позволяя действовать Польше от его имени, очень сильно репутационно теряет".

Кирилл Коктыш также провел параллель между нынешним миграционным кризисом и временами Второй мировой войны с точки зрения отношения разных народов к тем, чья жизнь находится в опасности. "Миграционный кризис пробудил в белорусах актуальную память, что Беларусь была единственной восточноевропейской страной, где в период Второй мировой войны не убивали евреев, а наоборот, их прятали ценой риска для собственной жизни, - напомнил он. - А если сравнивать со странами Балтии и Польшей, то там часто фашистам даже нечего было делать после того, как проходились местные. То есть в этом плане пробудились, наверное, такие старые паттерны и они актуализировались".-0-